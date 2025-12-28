«Legend Talks» στα Promitheas Park Tournaments «Ανδρέας Μελιγδής»
Τα «Legend Talks» επιστρέφουν στα Promitheas Park Tournaments «Ανδρέας Μελιγδής» με την παρουσία των Κώστα Μίσσα και Κατερίνας Ανδρεοπούλου.
Τα «Legend Talks» επιστρέφουν στα Promitheas Park Tournaments «Ανδρέας Μελιγδής»!
Ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης του μπάσκετ γυναικών της ΕΟΚ και πρώην Ομοσπονδιακός προπονητής, Κώστας Μίσσας, και η Προπονήτρια Εθνικής Κορασίδων, Κατερίνα Ανδρεοπούλου, θα μιλήσουν στις νεαρές αθλήτριες και θα τις συμβουλεύσουν για την αθλητική τους πορεία, εντός και εκτός γηπέδων. Η δράση θα λάβει χώρα στο γήπεδο «Ανδρέας Μελιγδής» του «Promitheas Park» σήμερα 28/12 και ώρα 19:00.
