«Legend Talks» στα Promitheas Park Tournaments «Ανδρέας Μελιγδής»

Τα «Legend Talks» επιστρέφουν στα Promitheas Park Tournaments «Ανδρέας Μελιγδής»!

Ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης του μπάσκετ γυναικών της ΕΟΚ και πρώην Ομοσπονδιακός προπονητής, Κώστας Μίσσας, και η Προπονήτρια Εθνικής Κορασίδων, Κατερίνα Ανδρεοπούλου, θα μιλήσουν στις νεαρές αθλήτριες και θα τις συμβουλεύσουν για την αθλητική τους πορεία, εντός και εκτός γηπέδων. Η δράση θα λάβει χώρα στο γήπεδο «Ανδρέας Μελιγδής» του «Promitheas Park» σήμερα 28/12 και ώρα 19:00.

