Lego: Λανσάρει τα Smart Bricks, πρώτη εφαρμογή σε Star Wars σετ τον Μάρτιο

Η Lego αποκάλυψε στη CES 2026 στο Λας Βέγκας το Smart Play, ένα νέο διαδραστικό σύστημα που ενσωματώνει τεχνολογία στα κλασικά τουβλάκια, επιτρέποντας στις κατασκευές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο σε κινήσεις, θέσεις και αλληλεπιδράσεις χωρίς να απαιτείται οθόνη ή εφαρμογή.

Η εταιρεία χαρακτηρίζει την καινοτομία ως τη σημαντικότερη εξέλιξη στο LEGO System-in-Play από την εισαγωγή του Minifigure το 1978. Το κεντρικό στοιχείο είναι το Smart Brick, ένα τουβλάκι μεγέθους 2×4 με ενσωματωμένο προσαρμοσμένο μικροτσίπ (μικρότερο από ένα stud), αισθητήρες κίνησης (accelerometer), φωτισμό LED, μικρό ηχείο με onboard synthesizer για ήχους σε πραγματικό χρόνο, αισθητήρες φωτός και ήχου, καθώς και ασύρματη φόρτιση.

Το Smart Brick συνδυάζεται με Smart Minifigures και Smart Tags (κομμάτια με NFC τεχνολογία), τα οποία επιτρέπουν στις κατασκευές να «αναγνωρίζουν» χαρακτήρες, αντικείμενα ή μέρη και να ενεργοποιούν συγκεκριμένα εφέ – όπως φώτα, ήχους κινητήρων, λέιζερ, μουσική ή αντιδράσεις «σύγκρουσης». Η επικοινωνία γίνεται ασύρματα μέσω πρωτοκόλλου BrickNet, με έμφαση στην κρυπτογράφηση και την προστασία απορρήτου.

Στην παρουσίαση της CES, δείχτηκαν παραδείγματα όπως μια τούρτα που «πανηγυρίζει» όταν σβήνουν τα κεράκια, ελικόπτερο που παράγει ήχους πτήσης κατά την κίνηση και κόκκινο φως σε περίπτωση «πτώσης», καθώς και Star Wars σκηνές με φωτεινά σπαθιά, βουητά κινητήρων και τη «Imperial March».

Τα πρώτα σετ θα κυκλοφορήσουν την 1η Μαρτίου 2026 (με προπαραγγελίες από 9 Ιανουαρίου) και θα ανήκουν στη σειρά LEGO Star Wars:

Luke’s Red Five X-Wing (584 κομμάτια)

Darth Vader’s TIE Fighter (473 κομμάτια)

Throne Room Duel & A-Wing (962 κομμάτια)

Τα σετ είναι πλήρως συμβατά με το υπάρχον σύστημα LEGO και θα επεκταθούν σε περισσότερα θέματα αργότερα το 2026.

Η Lego τονίζει ότι το Smart Play ενισχύει το φυσικό παιχνίδι και την ανοιχτή δημιουργικότητα, βλέποντας την τεχνολογία ως ευκαιρία επέκτασης και όχι απειλή. Η επικεφαλής προϊόντων Τζούλια Γκόλντιν δήλωσε ότι ο στόχος είναι η ομαλή ενσωμάτωση της διαδραστικότητας χωρίς να μετατρέπεται το παιχνίδι σε εμπειρία οθόνης.

Ωστόσο, η ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Τζος Γκόλιν, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης Fairplay για την παιδική ευημερία, δήλωσε στο BBC ότι τα Smart Bricks «παίρνουν το παιχνίδι από τα χέρια των παιδιών» και το μεταφέρουν στους αισθητήρες, υπονομεύοντας τη φαντασία – καθώς τα παιδιά ήδη δίνουν κίνηση και ήχους στις δημιουργίες τους χωρίς τεχνολογία. Αντίθετα, ο καθηγητής Άντριου Μάντσεζ από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά εφόσον η τεχνολογία ανταποκρίνεται στις κινήσεις χωρίς να κατευθύνει.

Η Lego έχει δοκιμάσει παλαιότερα ψηφιακές επεκτάσεις (όπως εφαρμογές, συνεργασίες gaming και διαδραστικές φιγούρες), αλλά το Smart Play αποτελεί το πιο φιλόδοξο βήμα προς την ενσωμάτωση τεχνολογίας στο κλασικό παιχνίδι.

