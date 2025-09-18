Λειψοί: Το νησί της Καλυψούς ξεχωρίζει στα γερμανικά ταξιδιωτικά μέσα

Οι Λειψοί κερδίζουν την προσοχή των γερμανικών τουριστικών μέσων, καθώς ο Δήμος καλεί τους επισκέπτες να ζήσουν αυθεντικές και βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η πλατφόρμα Reisereporter περιγράφει το νησί ως έναν μαγευτικό προορισμό που θυμίζει την ιστορία του Οδυσσέα, ο οποίος, σύμφωνα με τη μυθολογία, μαγεύτηκε από τη νύμφη Καλυψώ και καθυστέρησε το ταξίδι του προς την Ιθάκη.

Η Holidaycheck.de κατατάσσει τους Λειψούς ανάμεσα στους κορυφαίους Δωδεκανησιακούς προορισμούς για τους Γερμανούς τουρίστες, αναφέροντας τις χρυσαφένιες παραλίες, τις τοπικές γιορτές, τον μοναδικό οίνο και τις δυνατότητες κατάδυσης σε απομονωμένους ορμίσκους.

Το προηγούμενο αφιέρωμα του Spiegel έχει επίσης αναδείξει τις προσπάθειες των τοπικών αρχών και των κατοίκων να προστατεύσουν το περιβάλλον, αποφεύγοντας οργανωμένες ομπρέλες, ξαπλώστρες και πισίνες, ενισχύοντας έτσι τον φυσιολατρικό χαρακτήρα του νησιού.

«Η οργανωμένη προσπάθειά μας για τη διατήρηση των φυσικών πόρων αποφέρει καρπούς. Οι επισκέπτες ανταποκρίνονται στις πρωτοβουλίες μας, απολαμβάνοντας τον εξωτισμό, την αυθεντικότητα και τις σύγχρονες τουριστικές υπηρεσίες χωρίς να επηρεάζεται το φυσικό περιβάλλον», δήλωσε ο Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος. Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τις φετινές διακυμάνσεις σε άλλες περιοχές, οι Λειψοί κατέγραψαν αύξηση επισκεψιμότητας κατά 5,7% τον Αύγουστο σε σύγκριση με πέρσι.

Στο επόμενο διάστημα, ο Δήμος θα φιλοξενήσει εξειδικευμένη δημοσιογραφική αποστολή, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του νησιού και την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και των φυσιολατρικών εμπειριών που προσφέρει.

