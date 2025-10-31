Λειψυδρία: Τα 7 μέτρα για την αντιμετώπιση της

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο παρεμβάσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, κατανεμημένων σε επτά στρατηγικούς άξονες, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας υδροδότησης, την αναβάθμιση των υποδομών και τη βιώσιμη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, χθες Πέμπτη 30/10/2025.

«Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό» τόνισε χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί ένα από τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας πόσιμου νερού στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, πως μέσα στο νέο πλάνο δεσπόζει το έργο «Εύρυτος», η μερική εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, που αναμένεται να διασφαλίσει την υδροδοτική επάρκεια της Αττικής για τις επόμενες τρεις δεκαετίες.

Το σχέδιο «Εύρυτος» για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Εὖ + ῥέω] και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2029 – σε περίπου 4 έτη από σήμερα – και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής. Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό, με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παπασταύρου, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα: (α) Το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και (β) τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους, ενώ έκανε λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν: – Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κάποιες από τις οποίες ισχύουν αμετάβλητες από το 1980. – Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των εταιρειών αυτών, θα προσελκύσουν νέα στελέχη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να εφαρμόσει πλήρως ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2,5 δισ.

Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, με στόχο την εξυγίανση των 110 Δημοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

151 έργα με π/υ άνω των 320 εκ. ευρώ υλοποιούνται ήδη σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης. Από το μεγάλο έργο της Χρυσηίδας στην Κέρκυρα ως την ύδρευση του Ηρακλείου, από την αφαλάτωση στο Καστελόριζο ως τις δύο αφαλατώσεις στην Αμοργό, το Υπουργείο στηρίζει με άμεσα έργα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας.

Στερεύει ο Μόρνος – Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη της λίμνης

Το σήμα συναγερμού ηχεί για τον Μόρνο, κύριο τροφοδότη της Αττικής, τα αποθέματα του οποίου βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλά κάτω από 400 εκατ. κυβικά.

Αντικρίζοντας την εικόνα του Μόρνου, του φράγματος που υδρεύει την Αττική, καλύπτοντας σε νερό το 50% του πληθυσμού της επικράτειας, μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Η στάθμη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Το 2022 τα αποθέματα νερού της Αττικής ήταν 1.1 δισ. κυβικά μέτρα. Τρία χρόνια αργότερα, το 2025 έπεσαν στα 400 εκατ κυβικά. Νερό που μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για 1-1,5 χρόνο, μια προοπτική που δημιουργεί φόβο στους πολίτες σχετικά με την επάρκεια και τον χαρακτήρα του.

