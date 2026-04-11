Λεμεσός: Δεύτερος εγκλωβισμένος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Έναν ακόμη νεκρό ανέσυραν πριν λίγο τα συνεργεία διάσωσης από τα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε νωρίτερα στην περιοχή Γερμασόγεια της Λεμεσού στην Κύπρο, ενώ νωρίτερα είχε ανασυρθεί ένας ακόμα άνδρας νεκρός από το σημείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, από την κατάρρευση υπάρχουν και τρεις τραυματίες, που έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο της περιοχής.

Στο κτίριο υπήρχαν οκτώ με δέκα διαμερίσματα και, κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτιρίου, υπήρχαν πέντε με έξι άτομα εκεί, κάποια στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε.

Αλλοδαποί οι ένοικοι, διασώθηκε κι ένας σκύλος

Σημειώνεται ότι καθώς οι ένοικοι είναι αλλοδαποί, υπήκοοι διάφορων τρίτων χωρών, οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσω διερμηνέων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



