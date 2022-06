Λεονάρντο ντελ Βέκιο: Πέθανε ο «Mr Ray Ban»

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Λεονάρντο ντελ Βέκιο, πρόεδρος της εταιρείας οπτικών EssilorLuxottica και ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ιταλίας.

Ο Ντελ Βέκιο, από ένα παιδί σε ορφανοτροφείο έφτασε να φτιάξει μια περιουσία δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει το cnbc.

JUST IN: Ray-Ban owner Leonardo Del Vecchio, the Italian entrepreneur who was raised in a Milan orphanage and ended up as the undisputed world leader in eyewear, has died. He was 87.https://t.co/TTkbo0ra4n — Bloomberg (@business) June 27, 2022

Ο Ιταλός επιχειρηματίας ίδρυσε τη Luxottica το 1961, δημιούργησε μια εταιρεία στην οποία ανήκει το εμπορικό σήμα Ray-Ban και ένωσε τις δυνάμεις της με τη γαλλική Essilor σε μια μεγάλη συγχώνευση το 2018. Η εταιρεία, η οποία κατέχει τα εμπορικά σήματα Ray-Ban και Oakley και κατασκευάζει σκελετούς για πολυτελείς οίκους όπως οι Armani και Prada, είναι επίσης ο κορυφαίος λιανοπωλητής γυαλιών στον κόσμο και ο μεγαλύτερος παραγωγός φακών.

Παράλληλα ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος της ιταλικής εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Mediobanca, ενώ είχε συμμετοχή περί το 10% στη μεγαλύτερη ιταλική ασφαλιστική, Generali.