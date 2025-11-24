Λεπτομέρειες για τον γάμο του Ρονάλντο, πότε θα γίνει

Περισσότερα λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Correio da Manhã, ο CR7 επέλεξε ο γάμος να γίνει στη Μαδέρα, τον τόπο καταγωγής του, έχοντας ήδη αναφέρει σε συνέντευξή στον Πιρς Μόργκαν ότι η τελετή θα γίνει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο στα γήπεδα των ΗΠΑ και του Μεξικού, με τον ίδιο να ελπίζει ότι θα παντρευτεί ως πρωταθλητής κόσμου.

Η παράδοση που σπάει ο Κριστιάνο Ρονάλντο σχετικά με τον γάμο του

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εν λόγω πληροφορία θα πρόκειται για μία παράδοση που θα σπάσει το ζευγάρι, καθώς συνήθως ο γάμος γίνεται στη γενέτειρα της νύφης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή.

Βέβαια, δεν επελέγη ούτε η Ισπανία, που μεγάλωσε η Χεορχίνα και γνώρισε τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι μένει μαζί στη Σαουδική Αραβία, παρότι είναι ανύπαντρο, με τους Σαουδάραβες να κάνουν μία εξαίρεση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο θα γίνει ο γάμος -Η τελετή αναμένεται να είναι ιδιωτική

Σχετικά με τον γάμο, αναμένεται να γίνει μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο και δεν θα έχει ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, η τελετή αναμένεται να είναι ιδιωτική, καθώς όπως έχει πει παλαιότερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τη σύντροφό του «δεν της αρέσουν οι μεγάλες γιορτές».

