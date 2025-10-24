Λέσχη Ανάγνωσης στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών

Η Λέσχη Ανάγνωσης της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών συνεχίζει για 2η χρονιά τις συναντήσεις ανθρώπων που αγαπούν το βιβλίο και την τέχνη, χωρίς να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις.

Στις συναντήσεις μας γίνονται συζητήσεις για θέματα μουσικής, λογοτεχνίας και μουσικές ακροάσεις, παρουσία ξεχωριστών προσκεκλημένων.

1η συνάντηση: Σάββατο 25/10/ 2025, ώρα 7 μ.μ.

Ο συγγραφέας Άκης Μπελεζίνης θα μας μιλήσει για τα βιβλία που έχει γράψει σχετικά με την τέχνη της μουσικής και όχι μόνο.

Συντονιστής: ο Τίμος Γεννάτος, καθηγητής πιάνου, συνθέτης.

Χώρος: «Φιλαρμονική», Ρήγα Φερραίου 7.

