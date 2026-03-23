Λέσβος: Απέκλεισαν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου κτηνοτρόφοι και αγρότες για τον αφθώδη πυρετό

Σε κινητοποίηση με έντονο συμβολισμό προχώρησαν από το πρωί της Δευτέρας κτηνοτρόφοι, αγρότες και εκπρόσωποι φορέων της Λέσβου, αποκλείοντας τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη. Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται τα δραστικά μέτρα που εφαρμόζονται μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στο νησί και οι σοβαρές πιέσεις που αυτά προκαλούν στην τοπική παραγωγή και στην επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

23 Μαρ. 2026 14:42
Pelop News

Από τις 10 το πρωί της Δευτέρας, εκατοντάδες κτηνοτρόφοι, αγρότες και εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου προχώρησαν σε αποκλεισμό της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στη Μυτιλήνη, ζητώντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις για την κρίση που έχει προκαλέσει στον πρωτογενή τομέα του νησιού η εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού και τα περιοριστικά μέτρα που ακολούθησαν. Οι διαμαρτυρόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει πλέον λάβει διαστάσεις επιβίωσης για τους παραγωγούς, καθώς έχει παγώσει η διάθεση προϊόντων και έχει διαταραχθεί ολόκληρη η αλυσίδα της παραγωγής.

Η κινητοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό δύο εστιών αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Το δεύτερο κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην περιοχή Πελόπη, σε μονάδα με περίπου 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή, τα οποία προβλέπεται να θανατωθούν σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι εξελίξεις αυτές έχουν πυροδοτήσει έντονη ανησυχία στο νησί, όπου ο κτηνοτροφικός και ευρύτερα ο πρωτογενής τομέας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την τοπική οικονομία.

Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το πρόβλημα με το γάλα, καθώς σύμφωνα με τα ρεπορτάζ οι παραγωγοί αναζητούν απαντήσεις για το πώς θα διαχειριστούν περίπου 70 τόνους γάλακτος ημερησίως, μετά τη διακοπή των αγορών από εμπόρους σε ολόκληρη τη Λέσβο. Στο ίδιο πλαίσιο, ζητούν διευκρινίσεις και για τη δυνατότητα διακίνησης τυροκομικών προϊόντων που είχαν παραχθεί πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, με το αδιέξοδο να εντείνει περαιτέρω την πίεση στον κλάδο.

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας, ειδικών και εκπροσώπων του νησιού, προκειμένου να εξεταστούν τρόποι διαχείρισης της κατάστασης και πιθανά μέτρα ανακούφισης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στην κυβερνητική αποστολή συμμετέχει και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ενώ έχει προαναγγελθεί και νέα σύσκεψη μέσα στην εβδομάδα για τα επόμενα βήματα.

Η κοινωνική κινητοποίηση στη Λέσβο έχει πλέον πάρει ευρύτερα χαρακτηριστικά. Οι δύο δήμοι του νησιού ανακοίνωσαν ότι τη Δευτέρα λειτουργούν μόνο με προσωπικό ασφαλείας, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους παραγωγούς, ενώ ανάλογες κινήσεις έγιναν και από άλλους τοπικούς φορείς. Το κλίμα δείχνει ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται ως στενά κλαδικό, αλλά ως ζήτημα που αγγίζει συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο τόσο για την εξέλιξη της υγειονομικής εικόνας όσο και για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο αποζημιώσεων, διακίνησης προϊόντων και στήριξης των παραγωγών. Για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα στη Λέσβο, πάντως, το βασικό αίτημα είναι ένα: να δοθούν άμεσες λύσεις πριν η υγειονομική κρίση μετατραπεί οριστικά σε οικονομική καταστροφή για το νησί.

