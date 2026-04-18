Λέσβος: Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό με 43 κρούσματα σε 54 εκτροφές – Βαρύ πλήγμα στην κτηνοτροφία

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει για τη Λέσβο η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, με τη νόσο να συνεχίζει να χτυπά κτηνοτροφικές μονάδες και να απειλεί ευθέως έναν από τους βασικούς παραγωγικούς πυλώνες του νησιού. Η νέα επίσημη αποτύπωση της κατάστασης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνει ότι η κρίση όχι μόνο δεν έχει ανακοπεί, αλλά βαθαίνει, με τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο να μεγαλώνουν και την ανησυχία στον αγροτικό κόσμο να εντείνεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, στο διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως τις 17 Απριλίου 2026 έχουν επιβεβαιωθεί συνολικά 43 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 54 εκτροφές στη Λέσβο, κυρίως στην περιοχή της Πελόπης και εντός της ζώνης προστασίας που έχει οριστεί γύρω από το πρώτο κρούσμα. Πρόκειται για μια σαφή επιδείνωση της εικόνας, αν συγκριθεί με την κατάσταση των προηγούμενων ημερών, όταν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν αισθητά λιγότερα.

Η κλίμακα των ελέγχων δείχνει και το μέγεθος της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί 426 εκτροφές, ανάμεσά τους 337 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 13 εκτροφές βοοειδών και 64 μικτές εκτροφές. Παράλληλα, έγιναν αιμοληψίες σε 11.652 ζώα και ελέγχθηκαν εργαστηριακά 21.412 δείγματα. Από τον ορολογικό έλεγχο προέκυψαν 637 θετικά δείγματα αίματος, με το ποσοστό των θετικών εκτροφών να διαμορφώνεται στο 12,68% και το ποσοστό των θετικών ζώων στο 5,47%.

Πάνω από 3.000 ζώα οδηγούνται σε θανάτωση

Το πιο βαρύ αποτύπωμα της κρίσης βρίσκεται ήδη στο πεδίο. Η επιβεβαίωση κρουσμάτων οδηγεί στη θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, με τον αριθμό να ξεπερνά ήδη τα 3.000 αιγοπρόβατα και βοοειδή. Στη συνέχεια ακολουθεί υγειονομική ταφή μέσα στις ίδιες τις εκτροφές και απολύμανση των χώρων, στο πλαίσιο των αυστηρών πρωτοκόλλων περιορισμού της διασποράς. Για τον αγροτικό κόσμο της Λέσβου, αυτό δεν είναι μόνο μια υγειονομική επιχείρηση. Είναι μια βαθιά οικονομική και κοινωνική πληγή, που χτυπά την παραγωγή, το εισόδημα και τη βιωσιμότητα δεκάδων μονάδων.

Η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή η νόσος δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια καθυστερήσεων ή χαλάρωσης. Ο αφθώδης πυρετός θεωρείται ένα από τα πιο μεταδοτικά ιογενή νοσήματα των παραγωγικών ζώων και απαιτεί άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου, περιορισμού μετακινήσεων και βιοπροφύλαξης. Το υπουργείο έχει ήδη επαναλάβει ότι η συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων είναι κρίσιμη για να αποφευχθεί μεγαλύτερη διασπορά.

Πού οφείλεται η μεγάλη ανησυχία

Ο αφθώδης πυρετός προσβάλλει δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, και μεταδίδεται τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας. Επιπλέον, μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για γειτονικές ή κοντινές εκμεταλλεύσεις. Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί οι αρχές αντιμετωπίζουν τη νόσο με καθεστώς συναγερμού και γιατί το κάθε νέο θετικό εύρημα αντιμετωπίζεται ως πιθανή αφετηρία ευρύτερης εξάπλωσης.

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι ο αφθώδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Όμως αυτό δεν μειώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης για την κτηνοτροφία, καθώς πρόκειται για νόσημα με πολύ σοβαρές συνέπειες στην παραγωγή και στο εμπόριο ζωικών προϊόντων. Με άλλα λόγια, η απειλή δεν είναι υγειονομική για τον πληθυσμό, αλλά βαθιά παραγωγική και οικονομική για το νησί.

Αυστηρή προειδοποίηση του υπουργείου

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς, σφαγεία, γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε κρίκο της αλυσίδας να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών. Το μήνυμα είναι σαφές: χωρίς αυστηρή πειθαρχία στα μέτρα, η διασπορά δεν πρόκειται να περιοριστεί εύκολα. Και όσο η νόσος παραμένει ενεργή, τόσο μεγαλύτερος γίνεται ο κίνδυνος για νέες απώλειες σε ζώα και νέες οικονομικές συνέπειες για τη Λέσβο.

Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται είναι βαριά και αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό χτύπημα για τον πρωτογενή τομέα του νησιού. Η αύξηση των κρουσμάτων, οι χιλιάδες θανατώσεις και η ανάγκη διαρκούς επιτήρησης δείχνουν ότι η Λέσβος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που ξεπερνά το στενό πεδίο της κτηνιατρικής διαχείρισης και αγγίζει πλέον την οικονομία, την τοπική παραγωγή και την αντοχή ολόκληρων κτηνοτροφικών κοινοτήτων.

