Λεβέντης: Επιστροφή με αιχμές για δημοσκοπήσεις, Καρυστιανού, Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκη

Ο Βασίλης Λεβέντης δηλώνει ότι η Ένωση Κεντρώων ετοιμάζει μία τελευταία εκλογική προσπάθεια, ενώ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στο πολιτικό σκηνικό, στις δημοσκοπήσεις και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι παρεμβάσεις του στον Peloponnisos FM 103,9 κινήθηκαν, για ακόμη μία φορά, σε υψηλούς τόνους.

17 Απρ. 2026 14:00
Pelop News

Ο Βασίλης Λεβέντης επανεμφανίστηκε. Κι αφού τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις («δεν μας βάζουν καν στο ερωτηματολόγιο») αποκάλυψε στον Peloponnisos FM 103,9 ότι η Ενωση Κεντρώων θα κάνει μία ύστατη προσπάθεια στις προσεχείς εκλογές: «Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε. Με ρυθμούς, βέβαια, ελεγχόμενους, χωρίς να πάρουμε φόρα, γιατί αυτό έχει κι ευθύνες».

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ο επικεφαλής της Ενώσεως Κεντρώων ήταν ο γνωστός… χείμαρρος: «Μας παρουσιάζουν μία ολοκαίνουργια Καρυστιανού, μία Κωνσταντοπούλου να λέει ό,τι θέλει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αν η Καρυστιανού πάρει αυτό το 20% που τις αποδίδεται δημοσκοπικά ή η Κωνσταντοπούλου φτάσει στο 25%. Δηλαδή δεν θα μπει ο Μητσοτάκης στη Βουλή; Από που θα πάρουν αυτές οι δυο τα ποσοστά τους; Και τώρα τι κάνουμε; Αρχίζουμε να τις χαμηλώνουμε δημοσκοπικά; Τους δώσαμε πολλά; Είδαμε ότι είναι μάταιο όλο αυτό και πέφτει ο πήχης;».

Τα πυρά του Βασίλη Λεβέντη στράφηκαν και κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μία ζωή εκεί γύρω στο 10%. Είναι κι αυτός συμμέτοχος στη σημερινή κατάσταση. Πώς να ανέβει, λοιπόν, το ποσοστό του; Εχει πιάσει ταβάνι. Στο βάθος φαίνεται συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Ανδρουλάκης μόνος του; Και τι άλλο μπορεί να κάνει και ο Μητσοτάκης αν του φύγουν οι βουλευτές; Η λέξη συγκυβέρνηση είναι παλιά. Εχουν μάθει αυτοί σε όλο αυτό. Ο Λοβέρδος έχει μάθει π.χ. να είναι υπουργός. Το ίδιο και άλλοι. Η ΝΔ δεν αξίζει αυτοδυναμία. Δεν δείχνει αντανακλαστικά κατά της διαφθοράς. Ο,τι κι αν ακουστεί, καλώς ακούγεται. Το πολύ-πολύ… μία παραίτηση. Κι αυτός που έρχεται στη θέση του, μπορεί να είναι ακόμη χειρότερος».

Και ο Βασίλης Λεβέντης έκλεισε με το εξής μήνυμα: «Στην Ελλάδα δυστυχώς οι κλέφτες δεν πάνε φυλακή. Μεσουρανούν. Οδεύουμε σε πλήρη καταστροφή. Δεν βλέπω σωτηρία από κανέναν και καμία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:35 Δύο ελληνικά νησιά στους προορισμούς-έκπληξη για το 2026
17:31 Ο Ολυμπιακός προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Τζόουνς
17:27 Αφιέρωμα της WELT στις ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας: «Ένα εντυπωσιακό ανοιξιάτικο πανόραμα»
17:17 Euroleague: Όλα τα σενάρια για την τελική θέση του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο
17:17 Αττάλεια: Νέες αιχμές Ερντογάν για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Ορμούζ
17:09 ΟΗΕ για Γάζα: 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κάθε μέρα
17:00 Ανοίγει ο δρόμος για τις γερμανικές αποζημιώσεις – Ιστορική απόφαση από την Ιταλία
17:00 Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της»
16:52 Χοληστερόλη: Το κόκκινο φρούτο που συνδέεται με πτώση της LDL μέσα σε 60 λεπτά
16:43 Βρετανία: Πέθανε ο αστακός που ακτιβίστρια άρπαξε από ενυδρείο εστιατορίου
16:35 Νέο χτύπημα Τραμπ κατά Μπάιντεν: «Με τον Sleepy Joe γελούσαν με τις ΗΠΑ»
16:27 Γερμανία: Γυναίκα ξέχασε σε τρένο πακέτο με 20 ταραντούλες
16:23 Ηλεία: Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση με 8 συλλήψεις και 95 παραβάσεις ΚΟΚ
16:18 Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία όσο διαρκεί η εκεχειρία
16:10 Κεφαλονιά: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη Μυρτώ – «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» ΦΩΤΟ
16:08 Κόρινθος: Η 17χρονη πήγε για φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό – Κόρη γνωστού γιατρού
16:07 Βάνα Μπάρμπα: «Ήταν λάθος που εξέθεσα την κόρη μου στη δημοσιότητα»
16:00 Ο Μανώλης Κοττάκης στον Peloponnisos FM103,9: «Η κυβέρνηση μοιάζει με εκκρεμές» ΗΧΗΤΙΚΟ
15:53 ΑΑΔΕ: Αυτόματη υποβολή προεκκαθαρισμένων δηλώσεων για σχεδόν 1 εκατ. φορολογούμενους
15:45 Χάκερ «έσπασαν» σε λίγα λεπτά το ευρωπαϊκό Kids Wallet
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ