Λεβέντης: Επιστροφή με αιχμές για δημοσκοπήσεις, Καρυστιανού, Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκη

Ο Βασίλης Λεβέντης επανεμφανίστηκε. Κι αφού τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις («δεν μας βάζουν καν στο ερωτηματολόγιο») αποκάλυψε στον Peloponnisos FM 103,9 ότι η Ενωση Κεντρώων θα κάνει μία ύστατη προσπάθεια στις προσεχείς εκλογές: «Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε. Με ρυθμούς, βέβαια, ελεγχόμενους, χωρίς να πάρουμε φόρα, γιατί αυτό έχει κι ευθύνες».

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ο επικεφαλής της Ενώσεως Κεντρώων ήταν ο γνωστός… χείμαρρος: «Μας παρουσιάζουν μία ολοκαίνουργια Καρυστιανού, μία Κωνσταντοπούλου να λέει ό,τι θέλει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αν η Καρυστιανού πάρει αυτό το 20% που τις αποδίδεται δημοσκοπικά ή η Κωνσταντοπούλου φτάσει στο 25%. Δηλαδή δεν θα μπει ο Μητσοτάκης στη Βουλή; Από που θα πάρουν αυτές οι δυο τα ποσοστά τους; Και τώρα τι κάνουμε; Αρχίζουμε να τις χαμηλώνουμε δημοσκοπικά; Τους δώσαμε πολλά; Είδαμε ότι είναι μάταιο όλο αυτό και πέφτει ο πήχης;».

Τα πυρά του Βασίλη Λεβέντη στράφηκαν και κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μία ζωή εκεί γύρω στο 10%. Είναι κι αυτός συμμέτοχος στη σημερινή κατάσταση. Πώς να ανέβει, λοιπόν, το ποσοστό του; Εχει πιάσει ταβάνι. Στο βάθος φαίνεται συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Ανδρουλάκης μόνος του; Και τι άλλο μπορεί να κάνει και ο Μητσοτάκης αν του φύγουν οι βουλευτές; Η λέξη συγκυβέρνηση είναι παλιά. Εχουν μάθει αυτοί σε όλο αυτό. Ο Λοβέρδος έχει μάθει π.χ. να είναι υπουργός. Το ίδιο και άλλοι. Η ΝΔ δεν αξίζει αυτοδυναμία. Δεν δείχνει αντανακλαστικά κατά της διαφθοράς. Ο,τι κι αν ακουστεί, καλώς ακούγεται. Το πολύ-πολύ… μία παραίτηση. Κι αυτός που έρχεται στη θέση του, μπορεί να είναι ακόμη χειρότερος».

Και ο Βασίλης Λεβέντης έκλεισε με το εξής μήνυμα: «Στην Ελλάδα δυστυχώς οι κλέφτες δεν πάνε φυλακή. Μεσουρανούν. Οδεύουμε σε πλήρη καταστροφή. Δεν βλέπω σωτηρία από κανέναν και καμία».

