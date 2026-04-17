Λεβέντης: Επιστροφή με αιχμές για δημοσκοπήσεις, Καρυστιανού, Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκη
Ο Βασίλης Λεβέντης δηλώνει ότι η Ένωση Κεντρώων ετοιμάζει μία τελευταία εκλογική προσπάθεια, ενώ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στο πολιτικό σκηνικό, στις δημοσκοπήσεις και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι παρεμβάσεις του στον Peloponnisos FM 103,9 κινήθηκαν, για ακόμη μία φορά, σε υψηλούς τόνους.
Ο Βασίλης Λεβέντης επανεμφανίστηκε. Κι αφού τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις («δεν μας βάζουν καν στο ερωτηματολόγιο») αποκάλυψε στον Peloponnisos FM 103,9 ότι η Ενωση Κεντρώων θα κάνει μία ύστατη προσπάθεια στις προσεχείς εκλογές: «Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε. Με ρυθμούς, βέβαια, ελεγχόμενους, χωρίς να πάρουμε φόρα, γιατί αυτό έχει κι ευθύνες».
Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ο επικεφαλής της Ενώσεως Κεντρώων ήταν ο γνωστός… χείμαρρος: «Μας παρουσιάζουν μία ολοκαίνουργια Καρυστιανού, μία Κωνσταντοπούλου να λέει ό,τι θέλει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αν η Καρυστιανού πάρει αυτό το 20% που τις αποδίδεται δημοσκοπικά ή η Κωνσταντοπούλου φτάσει στο 25%. Δηλαδή δεν θα μπει ο Μητσοτάκης στη Βουλή; Από που θα πάρουν αυτές οι δυο τα ποσοστά τους; Και τώρα τι κάνουμε; Αρχίζουμε να τις χαμηλώνουμε δημοσκοπικά; Τους δώσαμε πολλά; Είδαμε ότι είναι μάταιο όλο αυτό και πέφτει ο πήχης;».
Τα πυρά του Βασίλη Λεβέντη στράφηκαν και κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μία ζωή εκεί γύρω στο 10%. Είναι κι αυτός συμμέτοχος στη σημερινή κατάσταση. Πώς να ανέβει, λοιπόν, το ποσοστό του; Εχει πιάσει ταβάνι. Στο βάθος φαίνεται συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο Ανδρουλάκης μόνος του; Και τι άλλο μπορεί να κάνει και ο Μητσοτάκης αν του φύγουν οι βουλευτές; Η λέξη συγκυβέρνηση είναι παλιά. Εχουν μάθει αυτοί σε όλο αυτό. Ο Λοβέρδος έχει μάθει π.χ. να είναι υπουργός. Το ίδιο και άλλοι. Η ΝΔ δεν αξίζει αυτοδυναμία. Δεν δείχνει αντανακλαστικά κατά της διαφθοράς. Ο,τι κι αν ακουστεί, καλώς ακούγεται. Το πολύ-πολύ… μία παραίτηση. Κι αυτός που έρχεται στη θέση του, μπορεί να είναι ακόμη χειρότερος».
Και ο Βασίλης Λεβέντης έκλεισε με το εξής μήνυμα: «Στην Ελλάδα δυστυχώς οι κλέφτες δεν πάνε φυλακή. Μεσουρανούν. Οδεύουμε σε πλήρη καταστροφή. Δεν βλέπω σωτηρία από κανέναν και καμία».
