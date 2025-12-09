Lidl Ελλάς: Ανανεωμένο κατάστημα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία επανασυστήνει στους πελάτες της το πλήρως ανακαινισμένο κατάστημα στην οδό Μελπομένης 1, Περιφερειακός Ευόσμου, στον Εύοσμο, προσφέροντας μια σύγχρονη αγοραστική εμπειρία και έμφαση στη βιωσιμότητα.

09 Δεκ. 2025 13:41
Η Lidl Ελλάς συνεχίζει δυναμικά το πλάνο αναβάθμισης της αγοραστικής εμπειρίας, εγκαινιάζοντας την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, το πλήρως ανακαινισμένο και διευρυμένο κατάστημά της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελπομένης 1, Περιφερειακός Ευόσμου.

Με επένδυση ύψους 4,35 εκατομμυρίων ευρώ, το ανανεωμένο κατάστημα αποτελεί σημείο αναφοράς για το σύγχρονο λιανεμπόριο, συνδυάζοντας καινοτομία, βιωσιμότητα και άνεση για τον πελάτη. Η Lidl Ελλάς προσφέρει στους επισκέπτες του καταστήματος προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές, ενώ φροντίζει καθημερινά να τροφοδοτεί τα ράφια με ολόκληρη τη γκάμα της, εξασφαλίζοντας φρεσκάδα, ποιότητα και πλήρη διαθεσιμότητα σε κάθε επίσκεψη.

Το ανακαινισμένο κατάστημα διαθέτει:

  • Ανανεωμένο Χώρο Πώλησης: Με 1.365 τ.μ. πλέον, ο χώρος πώλησης διευρύνθηκε σημαντικά, προσφέροντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και περισσότερη άνεση.
  • Πλήρη Αναβάθμιση Εξοπλισμού: Όλος ο εξοπλισμός έχει αντικατασταθεί με νέες τεχνολογίες για βέλτιστη λειτουργία και εξυπηρέτηση.
  • Σύγχρονη Εξωτερική Εμφάνιση: Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση στέγης και πλήρης αναβάθμιση των όψεων, προσδίδοντας στο κατάστημα μία σύγχρονη αισθητική.

Η ανακαίνιση έδωσε έμφαση και στις υπηρεσίες που βελτιώνουν την εμπειρία του καταναλωτή και ενισχύουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα:

  • Άνετο Parking: Διατίθενται 151 θέσεις στάθμευσης.
  • Ταχεία Εξυπηρέτηση: 5 παραδοσιακά ταμεία πλαισιώνονται από 7 Self Check-Out, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές, ώστε κάθε αγοραστική εμπειρία να είναι άμεση και ευχάριστη, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας.
  • Υποστήριξη Ηλεκτροκίνησης: 1 φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων βρίσκεται στη διάθεση των επισκεπτών, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη κινητικότητα.

Με κάθε ανακαίνιση, η Lidl Ελλάς ενισχύει τη δέσμευσή της να προσφέρει στους πελάτες της μια εμπειρία αγορών που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και αξίες. Η συγκεκριμένη επένδυση αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην τοπική κοινωνία και την προσήλωσή της σε καταστήματα που συνδυάζουν καινοτομία, βιωσιμότητα και υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης.

