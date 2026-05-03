Λήγει η διορία για αιτήσεις στην πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού

Λίγες ώρες έχουν απομείνει για να λήξει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα, για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ.

Πρόκειται για την τρίτη παράταση που δόθηκε, καθώς το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας, λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος από τους πολίτες.

Μέχρι στιγμής, οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 300.000 επιταγών (vouchers) για δικαιούχους.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πραγματοποιήσουν διακοπές με επιδότηση σε επιλεγμένους προορισμούς και καταλύματα, για διάστημα 13 μηνών – από τις 18 Μαΐου 2026 έως και το τέλος Ιουνίου 2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του gov.gr.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



