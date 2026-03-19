Λήγει η διορία για εγγραφή στον Patras Half Marathon

Μετράμε αντίστροφα για να λήξει η διορία για τις δηλώσεις συμμετοχής στον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας που θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου και αναμένεται και φέτος να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή του δρομικού κινήματος.

Η διορία λήγει την Κυριακή 22 Μαρτίου και για όσους ενδιαφέρονται απομένουν πλέον λίγες ώρες για να δηλώσετε συμμετοχή.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέρει: «Μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα εγγραφών για τον 4ο Patras Half Marathon και η στιγμή του αγώνα πλησιάζει.

Ο Παιδικός Αγώνας έχει ήδη κλείσει, μετά το μεγάλο ενδιαφέρον που σημειώθηκε.

Διάλεξε τη διαδρομή σου και έλα να τρέξουμε μαζί στην Πάτρα»!

