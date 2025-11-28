Λήγει ο χρόνος για την απογραφή ανελκυστήρων: Τι εξετάζει το υπουργείο, τι ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική απογραφή των ανελκυστήρων, με την προθεσμία να λήγει στις 30 Νοεμβρίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης να εξετάζει ήδη μια «τεχνική» παράταση ενός ή δύο μηνών. Αιτία η πολύ χαμηλή πρόοδος της διαδικασίας, καθώς έχουν δηλωθεί μόλις 200.000 από τους υπολογισμένους 900.000 ανελκυστήρες της χώρας.

Το υπουργείο διαπιστώνει ότι ο χρόνος που απομένει δεν επαρκεί για την ομαλή ολοκλήρωση της απογραφής, ιδιαίτερα από τις εταιρείες συντήρησης που πρέπει να καταχωρήσουν χιλιάδες ανελκυστήρες η καθεμία. Παράλληλα, οι καθυστερήσεις οφείλονται και στις διενέξεις που προκύπτουν σε πολλές πολυκατοικίες μεταξύ ιδιοκτητών, ενοίκων και διαχειριστών.

Παρέμβαση ΠΟΜΙΔΑ για δίμηνη παράταση

Με επιστολή της στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράταση δύο μηνών, επισημαίνοντας πως απαιτείται περισσότερος χρόνος για να μπει τάξη στους παλιούς ανελκυστήρες και να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις. Όπως σημειώνει, παρότι έχουν δοθεί διευκρινίσεις για το ότι οι διαχειριστές δεν επιβαρύνονται με πρόσθετες υποχρεώσεις, η διαδικασία παραμένει χρονοβόρα.

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι οι εταιρείες συντήρησης μπορούν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες των πελατών τους χωρίς να απαιτείται συναίνεση των ιδιοκτητών, καθώς πρόκειται για νόμιμη υποχρέωση. Μάλιστα, τους κάλεσε να καταχωρούν τους ανελκυστήρες χωρίς κόστος για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Η διευκρίνιση αυτή οδήγησε σε αισθητή αύξηση των υποβολών.

Υποχρεωτική απογραφή

Η δήλωση γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr και αφορά όλους τους ανελκυστήρες: κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και δημόσιων κτιρίων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008, κάθε ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει μοναδικό αριθμό μητρώου – αλλιώς θεωρείται παράνομος.

Οι κυρώσεις είναι αυστηρές:

1.000 ευρώ πρόστιμο για πολυκατοικίες κατοικιών

2.500 ευρώ για μικτά κτίρια

5.000 ευρώ για δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα

Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει τη δυνατότητα να διακόψει την ηλεκτροδότηση σε ανελκυστήρες που δεν έχουν δηλωθεί, μέχρι να τακτοποιηθούν.

Σε περίπτωση ατυχήματος σε αδήλωτο ανελκυστήρα, η ευθύνη μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη.

