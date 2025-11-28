Λήγει ο χρόνος για την απογραφή ανελκυστήρων: Τι εξετάζει το υπουργείο, τι ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Παρά την υποχρέωση και τις προειδοποιήσεις, μόλις 1 στους 5 ανελκυστήρες έχει δηλωθεί μέχρι σήμερα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό στο υπουργείο.

Λήγει ο χρόνος για την απογραφή ανελκυστήρων: Τι εξετάζει το υπουργείο, τι ζητά η ΠΟΜΙΔΑ
28 Νοέ. 2025 8:15
Pelop News

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική απογραφή των ανελκυστήρων, με την προθεσμία να λήγει στις 30 Νοεμβρίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης να εξετάζει ήδη μια «τεχνική» παράταση ενός ή δύο μηνών. Αιτία η πολύ χαμηλή πρόοδος της διαδικασίας, καθώς έχουν δηλωθεί μόλις 200.000 από τους υπολογισμένους 900.000 ανελκυστήρες της χώρας.

Το υπουργείο διαπιστώνει ότι ο χρόνος που απομένει δεν επαρκεί για την ομαλή ολοκλήρωση της απογραφής, ιδιαίτερα από τις εταιρείες συντήρησης που πρέπει να καταχωρήσουν χιλιάδες ανελκυστήρες η καθεμία. Παράλληλα, οι καθυστερήσεις οφείλονται και στις διενέξεις που προκύπτουν σε πολλές πολυκατοικίες μεταξύ ιδιοκτητών, ενοίκων και διαχειριστών.

Παρέμβαση ΠΟΜΙΔΑ για δίμηνη παράταση

Με επιστολή της στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράταση δύο μηνών, επισημαίνοντας πως απαιτείται περισσότερος χρόνος για να μπει τάξη στους παλιούς ανελκυστήρες και να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις. Όπως σημειώνει, παρότι έχουν δοθεί διευκρινίσεις για το ότι οι διαχειριστές δεν επιβαρύνονται με πρόσθετες υποχρεώσεις, η διαδικασία παραμένει χρονοβόρα.

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι οι εταιρείες συντήρησης μπορούν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες των πελατών τους χωρίς να απαιτείται συναίνεση των ιδιοκτητών, καθώς πρόκειται για νόμιμη υποχρέωση. Μάλιστα, τους κάλεσε να καταχωρούν τους ανελκυστήρες χωρίς κόστος για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Η διευκρίνιση αυτή οδήγησε σε αισθητή αύξηση των υποβολών.

Υποχρεωτική απογραφή 

Η δήλωση γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr και αφορά όλους τους ανελκυστήρες: κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και δημόσιων κτιρίων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008, κάθε ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει μοναδικό αριθμό μητρώου – αλλιώς θεωρείται παράνομος.

Οι κυρώσεις είναι αυστηρές:

  • 1.000 ευρώ πρόστιμο για πολυκατοικίες κατοικιών

  • 2.500 ευρώ για μικτά κτίρια

  • 5.000 ευρώ για δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα

Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει τη δυνατότητα να διακόψει την ηλεκτροδότηση σε ανελκυστήρες που δεν έχουν δηλωθεί, μέχρι να τακτοποιηθούν.

Σε περίπτωση ατυχήματος σε αδήλωτο ανελκυστήρα, η ευθύνη μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Συνάντηση Φιλαρμονικών και Χορωδίων Ακράτας 2025
11:13 «Ξέρετε ποιος είμαι;»: Τι λέει η ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 19χρονου γιου γνωστού πολιτικού στη Νέα Ερυθραία ΒΙΝΤΕΟ
11:08 Κακοκαιρία Adel – Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές: Οι δήμοι που ανέστειλαν τη λειτουργία τους
11:05 Εξιχνίαση κλοπής άνω 23.000 ευρώ σε σπίτι στην Αιγιάλεια
11:03 Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ στο Τυμπάκι ΦΩΤΟ
11:00 Πάτρα: Σύλληψη στην πλατεία Ολγας, πήγε να πουλήσει αρχαία νομίσματα
11:00 Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Ακόμα κι όταν πετάμε από κάπου κρατιόμαστε
11:00 48ωρη απεργία των ταξί στην Πάτρα
10:56 Κεραμέως: «Ιστορική εθνική συμφωνία, περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις»
10:51 Hellenic Train: Αλλάζει ώρα το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς του Προαστιακού
10:49 Πάτρα: Sold out η παράσταση «Ο Κύριος Αμιλκάρ»
10:44 Παπαθανάσης: 6 έργα 5,5 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και κυκλική οικονομία
10:38 Συρία: 10 νεκροί από ισραηλινή επιχείρηση στο χωριό Μπέιτ Τζιν
10:34 Πάτρα: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα ΑΜΕΑ από τους «Μαχητές»
10:30 Παπασταύρου για λειψυδρία: «Αποθέματα νερού για 2 χρόνια ακόμα και χωρίς βροχή»
10:30 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Προορισμός και τους 12 μήνες του έτους ΦΩΤΟ
10:25 Αθήνα: Γιατί «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά βροχής, η ανάλυση Κολυδά ΒΙΝΤΕΟ
10:15 Ρωσία: Κατάρρευση πύργου εκτόξευσης στο Μπαϊκόνουρ
10:04 Κακοκαιρία Adel: Δέντρο ξεριζώθηκε και κατέρρευσε στην Ομόνοια ΒΙΝΤΕΟ
10:01 Νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Ελέγχεται προσωπάρχης του Ζελένσκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ