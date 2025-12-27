Λήγει την Τρίτη η προθεσμία για την τροποποιητική δήλωση επιστροφής ενοικίου – Ποιοι προλαβαίνουν την πληρωμή

Έως το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2025 έχουν περιθώριο οι ενοικιαστές να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για την ετήσια επιστροφή ενοικίου του φορολογικού έτους 2024, προκειμένου να λάβουν το ποσό που δικαιούνται ή να διορθώσουν τυχόν αποκλίσεις.

27 Δεκ. 2025 14:48
Μέχρι το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2025 μπορούν οι ενοικιαστές να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για την ετήσια επιστροφή ενοικίου που αφορά το φορολογικό έτος 2024, σε περίπτωση που είτε δεν έλαβαν το επίδομα είτε εισέπραξαν μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούνται.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ΑΑΔΕ (myAADE), ενώ όσοι δικαιούχοι υποβάλουν εγκαίρως τη διορθωτική δήλωση, θα πληρωθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι όσοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει IBAN, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα, διαφορετικά δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η καταβολή της ενίσχυσης.

Πώς υποβάλλεται η τροποποιητική δήλωση

Οι φορολογούμενοι που χρειάζεται να διορθώσουν τα στοιχεία τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Είσοδος στην πλατφόρμα myAADE και άνοιγμα της δήλωσης του φορολογικού έτους 2024.
  • Επιλογή «Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης».

Έλεγχος και συμπλήρωση των σωστών ποσών:

  • Κωδικοί 811–816 για ενοίκιο κύριας κατοικίας
  • Κωδικοί 817–822 για φοιτητική κατοικία τέκνων

Σε περίπτωση απόκλισης, γίνεται διόρθωση του ποσού, αποθήκευση και υποβολή της δήλωσης.

Το σύστημα ενημερώνεται άμεσα και προχωρά σε επανυπολογισμό της επιστροφής ενοικίου.

Τα δηλωθέντα στοιχεία διασταυρώνονται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του εκμισθωτή. Εφόσον προκύπτει διαφορά, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό, ώστε να εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη βάση υπολογισμού για τον μισθωτή.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενοικιαστές

Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλωθεί στο έντυπο Ε1.

Δηλώνονται μόνο τα ποσά που έχουν πραγματικά καταβληθεί και όχι οφειλόμενα ενοίκια.

Αν μέσα στο 2024 ο μισθωτής άλλαξε κύρια κατοικία, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια για κάθε ακίνητο.

Το ίδιο ισχύει και για τη φοιτητική κατοικία τέκνων.

Μαζί με το ποσό ενοικίου πρέπει να δηλωθούν:

  • ΑΦΜ ιδιοκτήτη
  • αριθμός μισθωτηρίου
  • αριθμός παροχής ρεύματος

