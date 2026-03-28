Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη

Ο επαγγελματίας πιλότος δεν κατάφερε να επιβιώσει κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

28 Μαρ. 2026 13:55
Pelop News

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάδυσης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, στο σημείο γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά εξειδικευμένοι δύτες, υπό τον συντονισμό του σπηλαιοδύτη και αρχηγού της αποστολής Αντώνη Γράφα. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μείγματα αερίων για να προσεγγίσουν το επικίνδυνο βάθος, ενώ είχαν τοποθετηθεί ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές για την ασφαλή κίνηση των δυτών σε περιβάλλον μηδενικής ορατότητας.

Η επιχείρηση ανάσυρσης διήρκεσε περίπου 1,5 ώρα, με δυσκολίες από τον καιρό, τα ρεύματα και τη θολότητα του βυθού. Η εξαφάνιση του δύτη είχε δηλωθεί από το μεσημέρι της Κυριακής, όταν άλλος συμμετέχων στην κατάδυση κατάφερε να επιστρέψει στην επιφάνεια και να ενημερώσει τις Αρχές.

Στην έρευνα συμμετείχαν πλωτά μέσα, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και εξειδικευμένοι σπηλαιοδύτες από ιδιωτικές ομάδες. Παρά τον προηγμένο εξοπλισμό του 34χρονου, που παρείχε επιπλέον αποθέματα οξυγόνου για 3 έως 5 ώρες, δεν κατέστη δυνατή η επιβίωσή του.

Ο άτυχος δύτης ήταν επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης στην Πολιτική Αεροπορία, εργαζόμενος σε ελληνοϊταλική εταιρεία, αφήνοντας πίσω του μεγάλη θλίψη στην οικογένεια και τους συναδέλφους του.

