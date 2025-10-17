Λιμάνι Πειραιά: Κατασχέθηκαν πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης

Η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης στην παράνομη αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

17 Οκτ. 2025 22:36
Pelop News

Με την κατάσχεση άνω των 38 κιλών κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά, οι ελληνικές διωκτικές Αρχές, επέφεραν νέο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

Η ποσότητα της κοκαΐνης εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και των αρμόδιων τελωνειακών και οικονομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης στην παράνομη αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ εντοπίστηκαν -33- αυτοσχέδιες συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -38- κιλών και -200- γραμμαρίων, οι οποίες είχαν επιμελώς τοποθετηθεί εντός εμπορευματοκιβωτίου, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.

Το εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο με πλοίο από χώρα του εξωτερικού με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ήταν έμφορτο με -1.080- χαρτοκιβώτια με μπανάνες.
