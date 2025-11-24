Λίμνη Δόξα: Ειδυλλιακό τοπίο, ιδανικά για όσους αγαπούν τα ορεινά

Η σημερινή μας επιλογή είναι η λίμνη Δόξα, η οποία μπορεί να μην υπήρχε πριν τη δεκαετία του 1990, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια είδε τη φήμη της να εκτοξεύεται. Πλέον, είναι τόπος που δέχεται πολλούς επισκέπτες, σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ έχει κηρυχθεί και ως περιοχή Natura, όντας κι επισήμως αναγνωρισμένη για το ιδιαίτερο φυσικό της κάλλος. Γεωγραφικά η λίμνη αποτελεί τμήμα της ορεινής Κορινθίας, ευρισκόμενη σε υψόμετρο 900 μέτρων, στην περιοχή του Φενεού, στους πρόποδες των Αροανίων Ορέων (ή Χελμού, όπως είναι πιο γνωστά).

Τα κοντινότερα κατοικημένα μέρη είναι η Αρχαία Φενεός, το Πανόραμα, το Μεσινό και το χωριό Γκούρα στα 956 μέτρα υψόμετρο, το οποίο απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα, όντας το μεγαλύτερο της γύρω περιοχής. Γι’ αυτό και πολλοί από όσους έρχονται εδώ για ημερήσια εκδρομή συνηθίζουν να το επισκέπτονται για καφέ ή φαγητό, αφού περιηγηθούν στο υδάτινο τοπίο. Ωστόσο, αν και έχει γίνει αρκετά διάσημη ως τοποθεσία, η Δόξα συνεχίζει να συνδέεται και με πράγματα που δεν είναι τόσο γνωστά σε όσους δεν την έχουν επισκεφθεί τακτικά.

Ολες αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες, σημαντικότερο όμως κρίνεται τελικά το ειδυλλιακό τοπίο που έχει δημιουργηθεί. Πολλοί επισκέπτες θεωρούν ότι θυμίζει τις Αλπεις της κεντρικής Ευρώπης ή αποκαλούν τη Δόξα ως «Κορινθιακή Ελβετία». Υπάρχει βέβαια μια υπερβολή σε τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλλά πίσω τους κρύβεται η πραγματικότητα μιας ορεινής λίμνης που είναι ίσως η ομορφότερη σε όλη την Πελοπόννησο –μαζί με την Τσιβλού στην Αχαΐα. Οι πιο τολμηροί επισκέπτες κάνουν και βουτιές ή καταδύσεις στα γενικώς κρύα νερά της Δόξα -ειδικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο- οι περισσότεροι όμως έρχονται εδώ για να περπατήσουν περιμετρικά (ή να ποδηλατήσουν, καθώς υπάρχει η δυνατότητα), να χαζέψουν το τοπίο και να αράξουν στις κατάφυτες όχθες για πικ-νικ (θα δείτε πολλά χρωματιστά τραπεζομάντιλα πάνω στη χλόη). Σήμα κατατεθέν της λίμνης, εν τω μεταξύ, είναι το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, το οποίο είναι χτισμένο σε μικρή έκταση γης που συνδέεται με τη στεριά μέσω μιας στενής, χωμάτινης λωρίδας.

