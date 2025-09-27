Λιμνιάτης: “Αν δεν τραυματιζόταν ο Μακ Κάλουμ…”

Δεν είχε πολλά να πει ο Γιώργος Λιμνιάτης μετά από τον τελικό του Stoiximan SUPER CUP. Ήταν μεν χαρούμενος για τη μάχη που έδωσε ο Προμηθέας, αλλά και πικραμένος από το κακό του ξεκίνημα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Λιμνιάτης:

“Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έπρεπε να δείξουμε σεβασμό σε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, όμως μπήκαμε με φόβο στο παιχνίδι. Του δώσαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσει διαφορές και ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε, αν και το κάναμε τρεις φορές.

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η εξαιρετική προσπάθεια που έκαναν τα νέα παιδιά, παιδιά που δεν είχαν εμπειρίες μέχρι στιγμής. Ήταν οι στυλοβάτες για να γυρίσουμε το παιχνίδι και να φτάσουμε στους τέσσερις πόντους. Αν ο ΜακΚάλουμ έβαζε το λέι-απ, θα είχαμε μεγαλύτερη τύχη στο παιχνίδι. Προπονητικά, δεν νομίζω ότι παίξαμε καλό μπάσκετ. Βγάλαμε όμως ενέργεια. Πρέπει να συγχρονίσουμε το καλό μπάσκετ με την αθλητικότητα και την ενέργεια. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ελπίζω ο ΜακΚάλουμ να είναι καλά. Οφείλουμε να βρούμε γιατί δημιουργήθηκε μια μεγάλη διαφορά στο ξεκίνημα του αγώνα. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι παίζαμε με μια πολύ ποιοτική ομάδα, όμως κάναμε πολλά δικά μας λάθη τα οποία οφείλονταν στον τρόπο σκέψης και προσέγγισης του παιχνιδιού. Είμαστε μια νεανική ομάδα και πολλά από αυτά τα νέα παιδιά έπαιζαν στην 5άδα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι όχι τόσο μπασκετικά, αλλά χάρη στην ενέργεια που βγάλαμε. Παίξαμε δυνατά στην άμυνα, κλέψαμε μπάλες και στην πορεία του αγώνα αποβάλαμε τον φόβο του να παίζεις με μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Πλησιάσαμε στο σκορ και ήταν κομβική η φάση που τραυματίστηκε ο Κένταλ Μακ Κάλουμ, καθώς θα μπορούσαμε να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Γενικά είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθειά μας, κάναμε ένα πολύ καλό τουρνουά και πλέον θα ετοιμαστούμε για τα πιο δύσκολα”.

