Λιόλιος: «Οσο κι αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»

Ο πατρινός πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος έκανε δήλωση μετά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης (16/4) η ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, προχώρησε σε μια λιτή δήλωση μετά το τέλος της έκτακτης συνέντευξης Τύπου που έκανε η ΚΑΕ Αμαρουσίου εναντίον του. Αναλυτικά όσα ανέφερε τα εξής:

«Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη, επιστροφή της Εθνικής Ομάδας στο προσκήνιο και κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος νομίζουν ότι μπορούν να δηλητηριάζουν και υπονομεύουν αυτή την εξέλιξη.

Ό,τι και να κάνουν ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί».

