Λιόνας: «Η Παναχαϊκή είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα»

Ο Θανάσης Λιόνας, προπονητής της Παναχαϊκής (National League 2, 1ος όμιλος), μίλησε για τους «κοκκινόμαυρους» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio με τον Μαρίνο Πρίντεζη και τον Γιώργο Βαλαβάνη. Αναλυτικά είπε:

Για το επερχόμενο (14/12) παιχνίδι με τον Γ.Σ. Γαργαλιάνων: «Έχει δύο όψεις, μένει να το δούμε. Είναι γεγονός ότι θα δουλέψουμε περισσότερο για το ματς αυτό. Γενικότερα θα έχουμε ηρεμία, έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, θα είμαστε έτοιμοι. Οι Γαργαλιάνοι είναι μία πολύ καλή ομάδα, έχει ρόστερ για παραπάνω κατηγορία. Παίκτες όπως ο Καστανιώτης και ο Βουτσίτσεβιτς είναι πολύ καλοί παίκτες έχουν εμπειρίες και είναι πλήρης ομάδα, έχουν αποκλειστικό στόχο το πρωτάθλημα. Εμείς έχουμε τρόπο να διεκδικήσουμε το ματς, παίζουμε εκτός έδρας τώρα, στον δεύτερο γύρο θα τους αντιμετωπίσουμε εντός».

Για το αγωνιστικό ρεπό που μεσολάβησε: «Είμαστε πιο ήρεμοι, παρ’ ότι το ρεπό μάς έκανε κάποιο κακό, είχαμε βρει ρυθμό και καλή ψυχολογία. Παρουσιάστηκε μία ευκαιρία για ξεκούραση και ανασυγκρότηση, τα παιδιά είναι καταπονημένα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει το ρεπό στο επόμενο ματς».

Για την πορεία της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα: «Ξέραμε από την αρχή ότι όπως σχεδιάσαμε την ομάδα, με νέα παιδιά και χαμηλό μέσο όρο ηλικίας ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Η κατηγορία παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, έχει καλές ομάδες και έχουν ενισχυθεί. Αρκετοί παίκτες έχουν έρθει να παίξουν από παραπάνω κατηγορίες. Νιώθουμε ότι η επιλογή μας δικαιώθηκε, έχουν όρεξη για προπόνηση, πιστεύω ότι αυτό είναι από τα πιο σημαντικά κίνητρα για έναν αθλητή. Θέλουν να παίζουν, σε αυτό βασιστήκαμε και μέχρι στιγμής τα πάμε καλά. Δεν εφησυχαζόμαστε ακόμη όμως, έχουμε δρόμο ακόμα για το πρωτάθλημα».

Για την αγωνιστική ταυτότητα: «Ναι, είμαι ένας προπονητής που του αρέσει να παίζει γρήγορα η ομάδα. Έχουμε ρυθμό και πιέζουμε, αυτό είχαμε και πέρσι. Έχουμε δικαιωθεί. Αυτό κρύβει μία παγίδα, οι αθλητές με εμπειρία μπορεί κάποια στιγμή να παρασύρονται αυτά, όπως στις δύο μας ήττες. Είναι ένα στυλ παιχνιδιού που αρέσει σε κόσμο και ρόστερ».

Για τον κόσμο της Παναχαϊκής : «Η Παναχαϊκή είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα. Οι φίλαθλοι συμμετέχουν ενεργά και είναι σε κάθε γήπεδο εκεί. Παρόλο που παίζει η ποδοσφαιρική ομάδα ίδια ώρα εμάς, έρχονται και είναι ο “έκτος παίκτης”. Είμαστε καταδικασμένοι να πρωταγωνιστούμε, να βγαίνουμε μπροστά, με όποια προβλήματα έχουμε. Η διοίκηση κάνει μία μεγάλη προσπάθεια και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, όλοι μία “γροθιά” παλεύουμε για το καλύτερο. Είναι μεγάλη η βαρύτητα που έχουμε στις πλάτες μας. Είμαι πολλά χρόνια στην ομάδα και το γνωρίζω».

Για την περσινή σεζόν και τι κρατάει: «Παίζει βασικό ρόλο η διάρκεια μίας ομάδας. Ένας παράγοντας είναι οι μεταγραφές του Ιανουαρίου. Θα δούμε και θα αντιμετωπίσουμε στον δεύτερο γύρο καινούργιες ομάδες. Ακούω ότι αρκετές ομάδες θα ενισχυθούν και θα αλλάξουν πρόσωπο. Είναι καθοριστικός παράγοντας, δεν τον γνωρίζουμε όμως. Εμείς θέλουμε να πάμε στους τελικούς, βασικός στόχος της ομάδας είναι να μπούμε στα πλέι οφς. Εμείς μένουμε πιστοί στον στόχο μας, έπειτα θα κάνουμε βήμα βήμα ό,τι μπορούμε».

Για τον ανταγωνισμό του ομίλου: «Πάντα η National League 2 είναι μία σκληρή κατηγορία, οι ομάδες εκπροσωπούν πόλεις. Συγκεντρώνουν μεγάλα μπάτζετ, όσο αυτό παίζει ρόλο. Παίζουν καλοί παίκτες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες ομάδες στις έδρες τους. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Εάν το εκμεταλλευτεί μία ομάδα αυτό, θα έχει το προβάδισμα. Είναι ένα πρωτάθλημα που παίζουν ρόλο οι έδρες».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



