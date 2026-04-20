Λιοσίων: Βαρύ παρελθόν για τον 16χρονο Σουδανό που παρέσυρε και εγκατέλειψε συνομήλική του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 16χρονο από το Σουδάν, ο οποίος παρέσυρε με μοτοσυκλέτα μια 16χρονη στη λεωφόρο Λιοσίων και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο, προκαλώντας σοκ και έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, ο ανήλικος δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές, καθώς στο παρελθόν φέρεται να είχε εμπλακεί σε σειρά υποθέσεων, μεταξύ των οποίων και συμμετοχή σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε σχολεία της Αθήνας.

Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολικό περιβάλλον

Όπως είχε προκύψει από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, ο 16χρονος χρησιμοποιούσε το σπίτι του ως χώρο αποθήκευσης («καβάτζα») ναρκωτικών. Από εκεί, προμήθευε άλλα μέλη της ομάδας με κάνναβη, προκειμένου να τη διακινούν.

Μέρος της δραστηριότητας αυτής φέρεται να λάμβανε χώρα ακόμη και σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος, όπου φοιτούσε ο ίδιος, γεγονός που είχε προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές.

Η υπόθεση είχε οδηγήσει σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση τον Δεκέμβριο του 2024. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο διαμέρισμα του ανήλικου εντοπίστηκαν ποσότητες ηρωίνης και κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 43.000 ευρώ.

Συλλήψεις για όπλα και εμπλοκή σε επεισόδια

Το όνομα του 16χρονου είχε απασχολήσει τις Αρχές και νωρίτερα. Τον Ιούλιο του 2024 συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του ένα ψεύτικο πιστόλι και ένα μαχαίρι μήκους 17 εκατοστών.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2023 είχε εμπλακεί σε βίαιο περιστατικό στο προαύλιο του σχολείου του, με δύο νεαρούς από την Αίγυπτο. Σύμφωνα με όσα είχε υποστηρίξει τότε, η ένταση προκλήθηκε επειδή οι άλλοι μαθητές ενοχλούσαν μαθήτριες.

Κακουργηματικές διώξεις για το τροχαίο

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη, ενώ επιβαρυντικά λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Παράλληλα, κατηγορείται για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος, από το οποίο προέκυψε κίνδυνος για τη ζωή της ανήλικης.

Δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του συνεπιβάτη της μοτοσυκλέτας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος με κίνδυνο ζωής, καθώς και πλημμεληματική κατηγορία για πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο.

Κατηγορίες και για τρίτα πρόσωπα

Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα, ηλικίας 20 ετών. Πρόκειται για μία γυναίκα που εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτρια της μοτοσυκλέτας και έναν άνδρα που δήλωσε διαχειριστής της.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία στις Αρχές.

Προβληματισμός για την παραβατικότητα ανηλίκων

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας και της εμπλοκής ανηλίκων σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες. Οι Αρχές εξετάζουν συνολικά το παρελθόν του 16χρονου, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν ευρύτερο κύκλωμα στο οποίο ενδεχομένως συμμετείχε.

Η κατάσταση της 16χρονης που τραυματίστηκε παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, με τις εξελίξεις να παραμένουν κρίσιμες.

