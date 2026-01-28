Λιπώδες ήπαρ: Η διατροφή που μειώνει το βάρος και βοηθά στην απώλεια λίπους

Περίπου το 2% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως πάσχει από μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH), μια σοβαρή και προχωρημένη μορφή της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος. Η πάθηση χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων λίπους στο ήπαρ, η οποία προκαλεί φλεγμονή και ουλές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εξέλιξης σε κίρρωση, αλλά και την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο φάρμακο που να θεραπεύει τη μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα. Η βασική θεραπευτική στρατηγική παραμένει η απώλεια βάρους, καθώς το υπερβολικό λίπος στο ήπαρ αποτελεί τον κύριο μηχανισμό που πυροδοτεί τη φλεγμονή και τη δημιουργία ουλών. Ωστόσο, για πολλούς ασθενείς η επίτευξη επαρκούς και διατηρήσιμης απώλειας βάρους χωρίς υποστήριξη αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη.

Διατροφικό πρόγραμμα με σούπες και ροφήματα

Σε άρθρο του στο The Conversation, ο ερευνητής διαιτολόγος Δημήτρης Κουτουκίδης από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης παρουσιάζει τα ευρήματα μελέτης που εξετάζει αν η ταχεία απώλεια βάρους, μέσω ειδικού διατροφικού προγράμματος, μπορεί να μειώσει τη σοβαρότητα της νόσου.

Η έρευνα περιέλαβε 16 παχύσαρκους ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα και μέτριες έως προχωρημένες ουλές στο ήπαρ. Οι συμμετέχοντες εντάχθηκαν σε πρόγραμμα απώλειας βάρους διάρκειας 12 εβδομάδων, αντικαθιστώντας τα κανονικά τους γεύματα με ειδικά σχεδιασμένες σούπες, ροφήματα και μπάρες, συνολικής ημερήσιας πρόσληψης περίπου 880 θερμίδων, που κάλυπταν παράλληλα τις ανάγκες σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Στη συνέχεια, ακολούθησε σταδιακή επανένταξη τροφίμων υπό την επίβλεψη διαιτολόγου, με τη συνολική διάρκεια της μελέτης να φτάνει τις 24 εβδομάδες.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα και βελτίωση δεικτών υγείας

Από τους συμμετέχοντες, οι 14 ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα, χάνοντας κατά μέσο όρο το 15% του σωματικού τους βάρους. Οι επαναληπτικές εξετάσεις έδειξαν σημαντική μείωση του ηπατικού λίπους, καθώς και βελτίωση των δεικτών φλεγμονής και ουλών στο ήπαρ.

Η ταχεία απώλεια βάρους αποδείχθηκε ασφαλής, με συχνότερη παρενέργεια την ήπια και παροδική δυσκοιλιότητα. Παράλληλα, παρατηρήθηκε βελτίωση της αρτηριακής πίεσης και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) σε ασθενείς με υπέρταση και διαβήτη τύπου 2.

Πιο αποτελεσματική από τα φάρμακα

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ταχεία απώλεια βάρους φάνηκε να είναι σχεδόν εξίσου αποτελεσματική με τη βαριατρική χειρουργική και σαφώς πιο αποτελεσματική από τις υπάρχουσες φαρμακευτικές αγωγές. Εφόσον η απώλεια βάρους διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε ακόμη και να αναστρέψει την πορεία της ηπατικής νόσου.

Οι μελετητές επισημαίνουν ότι σε επόμενο στάδιο θα διερευνηθεί αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να ωφελήσει και ασθενείς με πιο προχωρημένες μορφές ηπατικής νόσου, όπως η κίρρωση.

