Ληστεία αλλά «Casa De Papel» στην Ιταλία, πως διέφυγαν οι ληστές

Αυτή κι αν ήταν κινηματογραφική ληστεία με πολλά κοινά από την διάσημη σειρά του Netflix, Casa de Papel. Όλα έγιναν στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Νάπολη όταν μια ομάδα ληστών κράτησε ομήρους περίπου 25 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πελατών και υπαλλήλων σε τράπεζα για περισσότερες από δύο ώρες, πριν καταφέρει να διαφύγει μέσω υπόγειου τούνελ.

Η ληστεία έγινε το πρωί της Πέμπτης (16/04/26) μέσα στο υποκατάστημα της Crédit Agricole στην Πλατεία Medaglie d’Oro στη Νάπολη. Τρεις ένοπλοι φορώντας μάσκες διάσημων ηθοποιών μπήκαν στην τράπεζα μέσω μιας υπόγειας σήραγγας, ανοίγοντας μια τρύπα στο πάτωμα. Μέσα στην τράπεζα υπήρχαν δεκάδες άτομα.

Ο συναγερμός χτύπησε γύρω στις 12.45 αλλά η τελική έφοδος από τους αστυνομικούς έγινε περίπου στις 5 το απόγευμα και οι ληστές είχαν γίνει καπνός.

#Napoli ⏬ Napoli’de sabah saatlerinde bir bankayı soyan saldırganlar, 25 kişiyi rehin aldı. Soyguncular, ekipleri oyalamak için rehineleri tek tek serbest bırakırken yer altı tünellerini kullanarak kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/pzdc3IiOoF — Haber Filesi (@haberfilesi) April 17, 2026



Τι μεσολάβησε; Ένα σκηνικό που θύμιζε πολύ την γνωστή ισπανική σειρά.

Η ένταση και η αγωνία ήταν μεγάλη. Απέξω αστυνομία, καραμπινιέροι και πυροσβεστική. Επικεφαλής ο γενικός εισαγγελέας Nicola Gratteri. Μέσα, όμηροι και οι ληστές να αδειάζουν θυρίδες και θησαυροφυλάκιο.

Περίπου στις 13:30 είναι η πρώτη κομβική στιγμή: η Πυροσβεστική ανοίγει μια τρύπα σε ένα παράθυρο και καταφέρνει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Πολλοί βέβαια ήταν σε κατάσταση σοκ. Αλλά η ιστορία δεν είχε τελειώσει.

Τρεις ώρες αργότερα στις 16:40 μ.μ., γίνεται η τελική επιχείρηση με τα ειδικά τμήματα της Ομάδας Ειδικών Επεμβάσεων, που είχαν φτάσει από το Λιβόρνο.

Όμως, οι ληστές είχαν γίνει καπνός. Όλα έδειξαν ότι η ληστεία ήταν πολύ καλά σχεδιασμένη. Όλοι τους κατάφεραν να διαχειριστούν χρόνους, κινήσεις και οδούς διαφυγής με ψυχραιμία, εκμεταλλευόμενοι κάθε χρήσιμο στοιχείο για να εξαφανιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι ληστές έφυγαν με τον ίδιο τρόπο που μπήκαν στην τράπεζα από την υπόγεια σήραγγα δηλαδή και μέσα από τους υπονόμους της πόλης.

Ακόμα δεν έχει υπολογιστεί το ακριβές ποσό που πήραν φεύγοντας.

