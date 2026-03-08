Λιτοχωρό Πιερίας: Η πρωτεύουσα της Μυθολογίας

Η σημερινή μας επιλογή είναι το Λιτόχωρο, στο οποίο συμβιώνουν έντονα μυθολογικά στοιχεία, αρχαία και βυζαντινή ιστορία, οικολογία κι αρχιτεκτονική, με αποτέλεσμα να αποτελεί έναν πολύ καλό προορισμό, ειδικά για την άνοιξη.

Οι ήπιες ημέρες αυτής της εποχής δίνουν την ευκαιρία στην Πιερία να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο, καθιστώντας την ιδανικό προορισμό (και) για οικογένειες. Στο πορτ μπαγκάζ, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε από εξοπλισμό για πεζοπορία μέχρι ποδήλατα. Οργανώστε ένα ωραίο και πραγματικά επιμορφωτικό ταξίδι με τα παιδιά σας και συνδυάστε την επίσκεψή σας εδώ με διασκέδαση, καλό φαγητό, παιχνίδια κοντά στη θάλασσα και διαμονή σε παραδοσιακούς ξενώνες ή πολυτελή ξενοδοχεία.

Ως έδρα συστήνεται να χρησιμοποιήσετε το Λιτόχωρο, που ακουμπά την «πλάτη» του στις ανατολικές απολήξεις του φημισμένου βουνού των δώδεκα θεών, του Ολύμπου, ενώ βρέχει τα «πόδια» του στη θάλασσα, στο βόρειο Αιγαίο. Από τις ακτές του και προς τα νότια απλώνεται η μεγάλη ακτογραμμή της Κατερίνης, η οποία καταλήγει κοντά στον Πλαταμώνα.

Οι κεραμιδένιες στέγες στολίζουν τον οικισμό, που ήταν προικισμένος με πολλά σπίτια παραδοσιακής μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, λίγα έχουν διατηρηθεί ως σήμερα στις παλιές γειτονιές, καθώς τα περισσότερα από τα 500 κτίσματα που είχε κάποτε η κωμόπολη καταστράφηκαν κατά την καταστολή της επανάστασης του 1878 από τα τουρκικά στρατεύματα.

Το περπάτημα στη σύγχρονη κωμόπολη είναι ευχάριστο. Υπάρχει εμπορικός δρόμος με μαγαζιά, καφέ και εστιατόρια, ενώ ανάσες στη μοντέρνα δόμηση χαρίζουν οι μικρές πλατείες (τα λεγόμενα μπαΐρια), το πάρκο «Κατούνια» με τους διάφορους ανδριάντες, το άλσος των Αγίων Αποστόλων και, στο ψηλότερο σημείο, το ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία: από εδώ θα απολαύσετε τη θέα σε όλη την περιοχή.

Ιδανικός για τα παιδιά είναι ο χώρος αναψυχής στον Λάκκο, όπου μπορείτε να πιείτε καφέ ή να φάτε. Κάτω από τα πλατάνια, κυλά ο ποταμός Ενιπέας, οπότε οι μικρές βόλτες στην περιοχή είναι απολαυστικές. Τα παλιά χρόνια λειτουργούσε και νερόμυλος (ο οποίος έχει μετατραπεί πλέον σε παραδοσιακή ταβέρνα), καθώς και νεροτριβές. Μια καλή επιλογή είναι το μαγευτικό φαράγγι του Ενιπέα, θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η κατάσταση του μονοπατιού είναι καλή και ότι τα παιδιά θα μπορέσουν να το διασχίσουν με ασφάλεια, είτε σε ένα τμήμα του είτε σε όλο του το μήκος, το οποίο φτάνει τα 11 χιλιόμετρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



