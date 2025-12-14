Λιβάνιος: Επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές

Την κατάθεση ρύθμισης για την διευκόλυνση των Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό να συμμετέχουν στις Εθνικές Εκλογές με επιστολική ψήφο προανήγγειλε ο Θεόδωρος Λιβάνιος.

Ο Υπουργός Εσωτερικών μιλώντας στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό άφησε να εννοηθεί ότι η διάταξη θα κατατεθεί άμεσα και θα αποσκοπεί στην διεύρυνση του πλαισίου που ίσχυσε στις τελευταίες ευρωεκλογές ώστε να καλύψει και τις εθνικές αναμετρήσεις.

Ο υπουργός μίλησε για αυτονόητη θεσμική μεταρρύθμιση και σημείωσε ότι η επιτυχία των ευρωεκλογών απέδειξε ότι το εγχείρημα μπορεί να υλοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια και διαφάνεια.

«Τώρα είναι η ώρα της πλήρους ισοτιμίας. Tώρα είναι η ώρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις να ενώσουν τη φωνή τους με τους Έλληνες εκλογείς που ζουν στο εξωτερικό και να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη τομή», είπε αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διάταξη θα πάει στη Βουλή εντός του α’ εξαμήνου του 2026.

Αναφερόμενος στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόνισε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα βρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να λειτουργεί με έναν ενιαίο, σύγχρονο Κώδικα.

Αυτός θα περιλαμβάνει:

-ζητήματα διακυβέρνησης και εκλογής,

-λειτουργία συλλογικών οργάνων,

-ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας,

-σύγχρονους κανόνες οικονομικής διαχείρισης,

-και αντικειμενικό, θεσμικό έλεγχο νομιμότητας.

«Με την ολοκλήρωσή του, πάνω από 1.000 αποσπασματικές διατάξεις που αφορούσαν την αυτοδιοίκηση καταργούνται.

Οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι αποκτούν ένα σαφές, λειτουργικό και ασφαλές θεσμικό πλαίσιο. Ο στόχος του νέου Κώδικα είναι τριπλός: αποτελεσματικότητα – διαφάνεια – ενεργή συμμετοχή των πολιτών», είπε.

