Λιβάνιος: Ηλεκτρονική ψήφος, αλλαγή στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Ο Θ. Λιβάνιος ανακοίνωσε ότι από το 2028 οι Έλληνες θα μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά για δήμους και περιφέρειες.

02 Δεκ. 2025 8:53
Pelop News

Ηλεκτρονική ψήφο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα μπορούν να ασκήσουν οι Έλληνες πολίτες από το κινητό τους, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Press Talk της ΕΡΤnews. Η εφαρμογή θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου 2028 και στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής των πολιτών, αλλά και στην ενίσχυση του δικαιώματος ψήφου των αποδήμων Ελλήνων.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η διαδικασία θα είναι απλή και ασφαλής, με ταυτοποίηση μέσω κινητού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και θα διασφαλίζει τη μυστικότητα, τη μοναδικότητα και την εγκυρότητα της ψήφου. Η παραδοσιακή ψηφοφορία θα συνεχίσει να λειτουργεί παράλληλα, ενώ το νέο σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να διορθώνει την ψήφο του καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την τελευταία καταγεγραμμένη ψήφο να είναι η ισχύουσα.

Η ηλεκτρονική ψήφος θα είναι προαιρετική και απευθύνεται ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται ή βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημέρα των εκλογών, αλλά και σε πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην προσέλευση σε εκλογικά κέντρα.

Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων σε επίπεδο δήμων για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τις αρμοδιότητές τους. Το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων θα είναι συμβουλευτικό και θα απαιτεί συμμετοχή τουλάχιστον 30% των εκλογέων για να θεωρηθεί έγκυρο. Το μέτρο θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2026, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου μέσα στον Φεβρουάριο.


Μία ακόμη καινοτομία αφορά τα Συμβούλια Νέων, που θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα Τοπικά Συμβούλια Νέων. Νέοι ηλικίας 17 έως 28 ετών θα εκλέγονται ηλεκτρονικά για δύομιση χρόνια και θα γνωμοδοτούν για θέματα που απασχολούν τους νέους στον Δήμο τους. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων θα συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενισχύοντας τη φωνή των νέων στη λήψη αποφάσεων.

Ο Θ. Λιβάνιος τόνισε ότι η πολιτεία πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία για να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών, χωρίς να αφήνει δικαιολογίες σε όσους επιθυμούν να ψηφίσουν. Όπως σημείωσε, η εμπειρία της επιστολικής ψήφου έχει ήδη αφήσει θετικό αποτύπωμα και η ηλεκτρονική ψήφος θα αποτελέσει επόμενο βήμα στον εκσυγχρονισμό της δημοκρατικής διαδικασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.


