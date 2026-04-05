Λίβανος: Έκκληση Μισέλ Αούν για άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Την ανάγκη για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ υπογράμμισε την Κυριακή ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Μισέλ Αούν, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο Λιβανέζος ηγέτης έκανε λόγο για ορατό κίνδυνο μετατροπής του νότιου Λιβάνου σε μια νέα Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει ήδη υποστεί ανυπολόγιστες καταστροφές.

Στις δηλώσεις του, ο Αούν τόνισε πως η επιλογή της διπλωματικής οδού είναι επιβεβλημένη για την αποφυγή περαιτέρω αιματοχυσίας και υλικών ζημιών. «Είναι αλήθεια ότι το Ισραήλ ίσως επιθυμεί να κάνει τον νότιο Λίβανο σαν τη Γάζα, η οποία καταστράφηκε με περισσότερους από 70.000 νεκρούς», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως ακόμα και σε εκείνη την περίπτωση, οι πλευρές αναγκάστηκαν τελικά να καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών.

Θέτοντας το δίλημμα της σωτηρίας των εναπομεινασών υποδομών, ο Πρόεδρος του Λιβάνου διερωτήθηκε γιατί να μην προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις τώρα, ώστε να διασωθούν σπίτια και ζωές προτού η τραγωδία λάβει μη αναστρέψιμες διαστάσεις. Η έκκληση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι ισραηλινές επιχειρήσεις στα σύνορα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, προκαλώντας σοβαρές φθορές σε οικισμούς και χωριά.

