Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 4χρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στη Χαρφάτα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Από άλλο πλήγμα, στη συνοικία Τζνα της Βηρυτού, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 39.

Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει νωρίτερα διαταγή εκκένωσης της κοινότητας Χαρφάτα.

