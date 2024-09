Λίβανος: «Η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη για μια ισραηλινή χερσαία εισβολή» ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε πως είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο ισραηλινής χερσαίας εισβολής.

Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε την πρώτη του ομιλία μετά τον θάνατο του Χασάν Νασράλα, μετά από ισραηλινό πλήγμα το Σαββατοκύριακο.

Ιράν: Δεν θα αφήσει καμία από τις εγκληματικές πράξεις του Ισραήλ αναπάντητη

Ο Ναΐμ Κασέμ τόνισε ότι «η Χεζμπολάχ έχασε έναν αδερφό, έναν φίλο, έναν πατέρα και έναν ηγέτη», ωστόσο ξεκαθάρισε ότι παρά την απώλεια του Νασράλα και άλλων διοικητών, η ομάδα συνεχίζει την πορεία της κατά του Ισραήλ.

⭕ LIVE: Hezbollah’s deputy chief Naim Qassem gives a speech following the Israeli killing of the group’s leader Hassan Nasrallah. https://t.co/NJ5tALgUzc

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 30, 2024