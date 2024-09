Λίβανος: Η στιγμή που γίνεται έκρηξη ασυρμάτων σε κηδεία – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνικό χάους δημιούργησαν σε πολλές πόλεις του Λιβάνου το νέο μπαράζ εκρήξεων ασυρμάτων που καταγράφηκε σήμερα, λίγες ώρες μετά την ευρεία επίθεση κατά την οποία εξερράγησαν βομβητές που χρησιμοποιούνταν κυρίως από μέλη της Χεζμπολάχ, τραυματίζοντας πάνω από 2.800 άτομα και σκοτώνοντας 12.

Η πηγή ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ασύρματοι πομποδέκτες εξερράγησαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου γίνονταν οι κηδείες μελών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν την προηγούμενη μέρα. Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν εκρήξεις στη Σάιντα (νότια) και στο Μπάαλμπεκ (ανατολικά). Στο Reuters μια πηγή ασφαλείας και ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσαν ότι συσκευές επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν από την Χεζμπολάχ εξερράγησαν αργά σήμερα το απόγευμα στο νότιο τμήμα της χώρας και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Τα βίντεο που κάνουν τον γύρο το διαδικτύου τις τελευταίες ώρες δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κηδείας στον Λίβανο αλλά και τον πανικό που επικράτησε, καθώς οι παρευρισκόμενοι έτρεχαν να ξεφύγουν υπό τον φόβο νέων εκρήξεων.

⚡️⭕️ Reports now in #Lebanon indicate that new explosions have also occurred in phones, laptops, radios and regular devices.

Many residential buildings are on fire pic.twitter.com/e3zuzcv8Wu

— Middle East Observer (@ME_Observer_) September 18, 2024