Λίβανος: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε θέσεις της Χεζμπολάχ

Οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέα πλήγματα εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις πλήττουν αυτή τη στιγμή τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

⭕️Approx. 75 Hezbollah terrorist targets in the area of Beqaa and in southern Lebanon were precisely struck by the IDF overnight.

These targets included weapons storage facilities, ready-to-fire launchers, terrorists, and terrorist infrastructure.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 26, 2024