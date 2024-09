Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε το υπόγειο αρχηγείο της Χεζμπολάχ ΒΙΝΤΕΟ

Στη σφοδρότερη επιδρομή από τον πόλεμο του 2006 που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, μαχητικά βομβάρδισαν σήμερα το απόγευμα το «αρχηγείο» της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, με ισχυρές εκρήξεις να ακούγονται σε όλη την πόλη από τα διαδοχικά αεροπορικά πλήγματα.

Στόχος του πλήγματος φέρεται να ήταν ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο δεν υπήρξαν επίσημες δηλώσεις που να το επιβεβαιώνουν. Προς το παρόν παραμένει άγνωστη η τύχη του ηγέτη της οργάνωσης.

BREAKING: Thick clouds of smoke can be seen rising from Beirut after multiple explosions were heard, according to witnesses from Reuters news agency.https://t.co/EjcsFFgjbn

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/XXaguk06hZ

— Sky News (@SkyNews) September 27, 2024