Λιβαθηνός: “Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τον Ερμή”

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε μετά το τέλος, ο τεχνικός του ΑΟ Αιγιαλέων, Γιάννης Λιβαθηνός ο οποίος τόνισε: «Μπορεί να κερδίσαμε με 3-0, όμως δεν ήταν εύκολο γιατί ο Ερμής είναι μαχητική ομάδα και μας πίεσε. Είχαμε πει στους παίκτες μου να έχουν υπομονή, όπως και έγινε, τελειώσαμε δύσκολες μπάλες και πήραμε μια νίκη που ήταν πολύ σημαντική για την τετράδα. Μπράβο στους παίκτες μου και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας».

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Ερμή, Γιώργος Χριστόπουλος, είπε: «Πιστεύω ότι δικαιούμασταν κάτι καλύτερο από τον αγώνα και έχουμε παράπονα από την διαιτησία σε 2-3 φάσεις. Κάναμε την προσπάθειά μας, αλλά δυστυχώς σε ορισμένα σημεία δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, όμως αξίζουν μπράβο στους παίκτες μου και συνεχίζουμε».

ΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Στα μείον ότι δεν βρέθηκε αρκετός κόσμος στις κερκίδες του «Κώστας Πετρόπουλος» για να δει ένα τοπικό ντέρμπι, όπου αγωνίζονται σχεδόν αποκλειστικά πατρινοί παίκτες και ορισμένοι από αυτούς αποτελούν το αύριο του αθλήματος.

Βέβαια, υπάρχει η δικαιολογία των κακών καιρικών συνθηκών την ώρα της αναμέτρησης.

