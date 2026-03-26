Λιβύη: Επιχείρηση για το ρωσικό πλοίο που παρασύρθηκε στη Μεσόγειο

Η ακτοφυλακή της Λιβύης άρχισε την Τετάρτη 25 Μαρτίου να ρυμουλκεί το ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz, το οποίο έπλεε ακυβέρνητο στη Μεσόγειο μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη στις αρχές του μήνα. Το πλοίο μετέφερε LNG και η κατάστασή του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και για πιθανό περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Το Arctic Metagaz, μήκους περίπου 277 μέτρων, είχε παρασυρθεί για ημέρες χωρίς πλήρωμα και βρέθηκε να κινείται κοντά στις ακτές της Ζουάρα, στη δυτική Λιβύη. Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, το πλοίο αποτελούσε απειλή τόσο για άλλα σκάφη όσο και για το θαλάσσιο περιβάλλον, γεγονός που οδήγησε στην επιχείρηση απομάκρυνσής του από την περιοχή.

The Arctic Metagaz has been towed by the Libyan authorities to a safe port in Zuwara. The wreckage of the Russian LNG-tanker risked causing an environmental disaster with an oil-spill from its fuel tanks. The tanker was droned around 166 nautical miles off Malta before drafting… pic.twitter.com/tJsiVhdqCu — TheMalteseHerald (@malteseherald) March 25, 2026

Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί διαρροή φορτίου, προσθέτοντας ότι η περιβαλλοντική κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη και δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενου κινδύνου. Παράλληλα, η λιβυκή πλευρά έχει αναλάβει τον συντονισμό για την εκφόρτωση του φορτίου και βρίσκεται σε επαφή με τις ρωσικές και τις μαλτέζικες αρχές για τα επόμενα βήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο τελικός προορισμός του πλοίου.

🚨🇷🇺🛰️ First satellite spotting of ARCTIC METAGAZ towed to Misrata, Libya 🇱🇾 The Russian 👻 tanker is towed by ASSAMEEDA tug. In the midst of a global energ

y crisis, this floating hazard is carrying 60.000 tons of LNG, 450 tons of heavy oil & 250 tons ⁠of ​diesel. How ironic. pic.twitter.com/GZtIN8ukhO — SONARROW (@SONARROW_OSINT) March 24, 2026

Η ανησυχία στη Μεσόγειο

Το περιστατικό είχε κινητοποιήσει και χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Σύμφωνα με το Reuters και το AP, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Ελλάδα και η Κύπρος, μαζί με άλλες μεσογειακές χώρες, είχαν προειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κίνδυνο σοβαρής οικολογικής ζημιάς, καθώς το πλοίο παρέμενε ακυβέρνητο με φορτίο LNG, αλλά και με περίπου 450 τόνους βαρέος πετρελαίου και 250 τόνους ντίζελ πάνω του.

Η ζημιά στο πλοίο αποδίδεται από τη Μόσχα σε επίθεση με ουκρανικά θαλάσσια drones, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Τα 30 μέλη του πληρώματος είχαν εντοπιστεί σώα μετά το περιστατικό.

A damaged Russian LNG tanker is drifting in the Mediterranean Sea The damaged tanker Arctic Metagaz, which was carrying liquefied gas, is drifting in the Mediterranean and may approach Malta. The 277-meter vessel is currently near the Italian island of Linosa and is moving… pic.twitter.com/IIh4PVb9CN — Visegrád 24 (@visegrad24) March 16, 2026

