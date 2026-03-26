Λιβύη: Επιχείρηση για το ρωσικό πλοίο που παρασύρθηκε στη Μεσόγειο

Η Λιβύη ξεκίνησε τη ρυμούλκηση του κατεστραμμένου ρωσικού δεξαμενόπλοιου Arctic Metagaz, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί διαρροές φορτίου ή ενδείξεις άμεσου περιβαλλοντικού κινδύνου.

26 Μαρ. 2026 17:04
Pelop News

Η ακτοφυλακή της Λιβύης άρχισε την Τετάρτη 25 Μαρτίου να ρυμουλκεί το ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιο Arctic Metagaz, το οποίο έπλεε ακυβέρνητο στη Μεσόγειο μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη στις αρχές του μήνα. Το πλοίο μετέφερε LNG και η κατάστασή του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και για πιθανό περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Το Arctic Metagaz, μήκους περίπου 277 μέτρων, είχε παρασυρθεί για ημέρες χωρίς πλήρωμα και βρέθηκε να κινείται κοντά στις ακτές της Ζουάρα, στη δυτική Λιβύη. Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, το πλοίο αποτελούσε απειλή τόσο για άλλα σκάφη όσο και για το θαλάσσιο περιβάλλον, γεγονός που οδήγησε στην επιχείρηση απομάκρυνσής του από την περιοχή.

Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή

Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης (NOC) ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί διαρροή φορτίου, προσθέτοντας ότι η περιβαλλοντική κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη και δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενου κινδύνου. Παράλληλα, η λιβυκή πλευρά έχει αναλάβει τον συντονισμό για την εκφόρτωση του φορτίου και βρίσκεται σε επαφή με τις ρωσικές και τις μαλτέζικες αρχές για τα επόμενα βήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο τελικός προορισμός του πλοίου.

Η ανησυχία στη Μεσόγειο

Το περιστατικό είχε κινητοποιήσει και χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Σύμφωνα με το Reuters και το AP, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Ελλάδα και η Κύπρος, μαζί με άλλες μεσογειακές χώρες, είχαν προειδοποιήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κίνδυνο σοβαρής οικολογικής ζημιάς, καθώς το πλοίο παρέμενε ακυβέρνητο με φορτίο LNG, αλλά και με περίπου 450 τόνους βαρέος πετρελαίου και 250 τόνους ντίζελ πάνω του.

Η ζημιά στο πλοίο αποδίδεται από τη Μόσχα σε επίθεση με ουκρανικά θαλάσσια drones, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Τα 30 μέλη του πληρώματος είχαν εντοπιστεί σώα μετά το περιστατικό.

