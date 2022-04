Λήξη συναγερμού για τη διαρροή χλωρίου από χημικό εργοστάσιο στη Λουιζιάνα

Οι αρχές της Λουιζιάνας ήραν, περίπου πέντε ώρες αφού την έδωσαν, την εντολή προς τους κατοίκους τομέα της πολιτείας να «βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονταν», εξαιτίας διαρροής χλωρίου από χημικό εργοστάσιο.

Η εντολή αυτή, που δίνεται από τις αρχές σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, σημαίνει πως οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους, να μην βγαίνουν έξω παρά μόνο αν είναι απολύτως αναγκαίο.

ΗΠΑ: Διαρροή χλωρίου σε χημικό εργοστάσιο στη Λουιζιάνα – Συναγερμός στις αρχές

Πυρκαγιά και διαρροή χλωρίου σε εγκατάσταση της Olin Corp, η οποία υπενοικιάζει τμήμα εργοστασίου της Dow Chemical στην Πλάκεμιν, αναφέρθηκαν στο γραφείο του σερίφη της Άιμπερβιλ περί τις 20:40, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Κλιντ Μουρ.

Sheriff Stassi gives an update on the shelter in place due to chlorine spill. https://t.co/ahdmoFGNZv pic.twitter.com/aPxfcIx5ss

— WAFB (@WAFB) April 19, 2022