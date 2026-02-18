Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοσίου: Μείωση 561 εκατ. σε έναν μήνα

Αισθητή μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι οφειλές σε καθυστέρηση μειώθηκαν στα 3,221 δισ. ευρώ, από 3,782 δισ. ευρώ που ήταν τον Νοέμβριο, σημειώνοντας πτώση ύψους 561 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Παρά την αποκλιμάκωση αυτή, το συνολικό ύψος παραμένει υψηλό, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 170 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Η σημαντικότερη μείωση προήλθε κυρίως από συμψηφισμούς (clawback και rebate) προς προμηθευτές υπηρεσιών Υγείας. Αναλυτικά, η κατανομή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανά κατηγορία και φορέα έχει ως εξής:

Νοσοκομεία : Παραμένουν ο μεγαλύτερος οφειλέτης με 1,397 δισ. ευρώ, ωστόσο κατέγραψαν μείωση 286 εκατ. ευρώ εντός του μήνα, χάρη στην επιτάχυνση των συμψηφισμών.

: Παραμένουν ο μεγαλύτερος οφειλέτης με 1,397 δισ. ευρώ, ωστόσο κατέγραψαν μείωση 286 εκατ. ευρώ εντός του μήνα, χάρη στην επιτάχυνση των συμψηφισμών. Τοπική Αυτοδιοίκηση : Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο της χρονιάς, με οφειλές 180 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 44 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση.

: Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο της χρονιάς, με οφειλές 180 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 44 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση. Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης : Οι οφειλές αυξήθηκαν οριακά στα 587 εκατ. ευρώ, με τον ΕΟΠΥΥ να εμφανίζει εκκρεμότητες 231 εκατ. ευρώ.

: Οι οφειλές αυξήθηκαν οριακά στα 587 εκατ. ευρώ, με τον ΕΟΠΥΥ να εμφανίζει εκκρεμότητες 231 εκατ. ευρώ. Εκκρεμείς επιστροφές φόρων: Η ΑΑΔΕ περιόρισε τις εκκρεμότητες στα 722 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 336 εκατ. ευρώ αφορούν καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών. Από το ποσό αυτό, τα 176 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να καταβληθούν λόγω ελλείψεων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει συστήσει Ειδική Επιτροπή με στόχο την περαιτέρω μείωση των καθυστερήσεων. Η επιτροπή διερευνά τις αιτίες των καθυστερήσεων και παρακολουθεί φορείς που δεν προχωρούν σε πληρωμές, παρά τη διαθεσιμότητα πιστώσεων.

