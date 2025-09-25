Λογαριασμοί ρεύματος: Τι εξετάζει το υπουργείο για τις κρατικές επιδοτήσεις

Επανέρχεται το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικών επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Τι εξετάζει το υπουργείο για τις κρατικές επιδοτήσεις
25 Σεπ. 2025 8:50
Pelop News

Στο τραπέζι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανέρχεται το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικών επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, εφόσον οι τιμές χονδρικής τον Οκτώβριο ξεπεράσουν σημαντικά τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου.

Για τους οικιακούς καταναλωτές με μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 kWh, η ενίσχυση αναμένεται περίπου στα 15 ευρώ ανά MWh (1,5 λεπτό ανά kWh), ενώ για τα νοικοκυριά που ανήκουν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 35 ευρώ ανά MWh (3,5 λεπτά ανά kWh). Το μέτρο ενδέχεται να αφορά κυρίως όσους είναι συμβεβλημένοι με κυμαινόμενα τιμολόγια.

Για τις επιχειρήσεις, εξετάζονται δύο επιλογές: εάν η χονδρική τιμή είναι ιδιαίτερα υψηλή, η επιδότηση θα χορηγείται μηνιαίως. Σε περίπτωση πιο διαχειρίσιμων τιμών, η ενίσχυση θα μπορεί να δίδεται ανά τρίμηνο. Το μέτρο είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά το διάστημα Δεκέμβριος 2024–Φεβρουάριος 2026, με ποσά 20–40 ευρώ ανά MWh ανάλογα με το μέγεθος και τον ΚΑΔ των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, εξετάζεται στήριξη όλων των βιομηχανιών για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται στα τέλη του τρέχοντος μήνα ή στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ανάλογα με την πορεία των τιμών χονδρικής ρεύματος. Αυτή τη στιγμή, η τιμή χονδρικής εμφανίζει πτώση περίπου 13%, στα 86,72 ευρώ ανά MWh, από τα 100,11 ευρώ χθες. Παρά τη μείωση, η αγορά παραμένει ασταθής.

Παράλληλα, το υπουργείο προγραμματίζει ενημερωτική εκστρατεία για τα νέα «χρωματιστά» τιμολόγια (πράσινα-κυμαινόμενα, μπλε-σταθερά και υβριδικά) που θα ξεκινήσει έως το τέλος του έτους. Ο στόχος είναι να εκπαιδευτούν οι καταναλωτές στην ανάγνωση των συμβολαίων και στη σωστή επιλογή τιμολογίου, μειώνοντας τον ενεργειακό αναλφαβητισμό.
