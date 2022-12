Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε εστιατόριο – Βίντεο σοκ με τους πελάτες που προσπαθούν να σωθούν από τις φλόγες

Πανικός προκλήθηκε στο λατινοαμερικάνικο εστιατόριο MNKY HSE στο Mayfair του Λονδίνου, όταν ξέσπασε φωτιά κατά τη διάρκεια ενός χριστουγεννιάτικου πάρτι.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του μαγαζιού τυλίχτηκε στις φλόγες και η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Οι 300 πελάτες και το προσωπικό έτρεξαν να γλιτώσουν από τις φλόγες που «κατάπιναν» ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Περισσότεροι από 24 πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά στο εστιατόριο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον κόσμο να φεύγει από τη σκηνή και κόβουν την ανάσα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

#Westminster

BREAKING: MNKY HSE Latin American restaurant on Dover Street in #Mayfair is ablaze as customers are evacuated.

The London Fire Brigade and Met Police are on scene.

🎥Instagram pic.twitter.com/5rHSNse52X

— London 999 (@999London) December 17, 2022