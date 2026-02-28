Λόρα: Πώς εμφανίστηκε μόνη της σε δομή στο Βερολίνο – Τι εξετάζουν τώρα οι Αρχές

Μόνη της σε δομή στο Βερολίνο εμφανίστηκε η 16χρονη Λόρα από την Πάτρα, δίνοντας τέλος σε εβδομάδες αγωνίας για την οικογένειά της, αλλά ανοίγοντας ταυτόχρονα νέο κύκλο ερωτημάτων γύρω από την εξαφάνισή της και την παραμονή της στη Γερμανία για περίπου 50 ημέρες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ανήλικη δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, αλλά προσέγγισε η ίδια δομή φιλοξενίας στο Βερολίνο. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, η μητέρα της ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τους υπευθύνους της δομής στις 16:50, οι οποίοι της γνωστοποίησαν ότι το παιδί βρίσκεται εκεί και είναι ασφαλές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Λόρα φέρεται να εμφανίστηκε στη δομή χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία. Ωστόσο, μέσα από συζήτηση με τους υπαλλήλους, έγινε αντιληπτό ποια είναι πραγματικά. Η ενημέρωση της μητέρας προηγήθηκε, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ακόμη και της επίσημης ενημέρωσης της γερμανικής αστυνομίας.

Όταν η μητέρα ζήτησε να μιλήσει άμεσα με το παιδί της, οι αρμόδιοι της δομής απάντησαν ότι αυτό δεν είναι εφικτό πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Όπως της εξηγήθηκε, μόνο μετά την απαραίτητη διαδικασία θα αποφασιστεί αν και πότε θα υπάρξει επικοινωνία με τους γονείς.

Ο πατέρας της 16χρονης, ο οποίος βρισκόταν στη Γερμανία καθ’ όλη τη διάρκεια της αναζήτησης και δεν είχε επιστρέψει στην Ελλάδα, ενημερώθηκε άμεσα για τις εξελίξεις.

Τα ερωτήματα για τη διαμονή της

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα του πού και με ποιους διέμενε η Λόρα το διάστημα της απουσίας της. Σύμφωνα με τον νομικό εκπρόσωπο της οικογένειας, είναι σαφές ότι το παιδί δεν βρισκόταν στον δρόμο, αλλά σε κατοικία, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες. Ερευνάται αν επρόκειτο για μίσθωση τύπου Airbnb, για κανονική ενοικίαση ή για διαμονή σε σπίτι τρίτων προσώπων, καθώς και αν βρισκόταν μόνη ή με άλλα άτομα.

Η ανοικτή δικογραφία στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Η Ελληνική Αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου, η οποία δεν μπορεί να κλείσει χωρίς κατάθεση της ίδιας της 16χρονης.

Όπως έχει επισημανθεί, η Λόρα θα κληθεί να εξηγήσει τους λόγους της αποχώρησής της από το σπίτι, εάν τη βοήθησε κάποιο πρόσωπο στη μετακίνησή της στο εξωτερικό και ποιες ήταν οι συνθήκες διαμονής της. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία των ελληνικών Αρχών με τις γερμανικές υπηρεσίες, ενώ δεν αποκλείεται να εμπλακούν και άλλοι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί συνεργασίας.

Το μόνο δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι η 16χρονη είναι ζωντανή και ασφαλής. Όμως, η πλήρης εικόνα της υπόθεσης αναμένεται να διαμορφωθεί μέσα από τις επόμενες καταθέσεις και την ολοκλήρωση της διακρατικής έρευνας.

