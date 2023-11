Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινοί βομβάρδισαν το μοναδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο – ΦΩΤΟ

Μία ακόμη εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας μετά το μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών. Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι τα ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα χτύπησαν το μοναδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Γάζα.

Israeli fighter jets target the only psychiatric hospital in the Gaza Strip.#CeaseFireNow #ceasefireInGazaNOW pic.twitter.com/qcLpytmsTQ

— Quds News Network (@QudsNen) November 6, 2023