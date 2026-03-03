Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»

Παράπονα από την διοίκηση της ΕΣΠΕΠ και τον πρόεδρος Θεόδωρο Κανελλόπουλο εξέφρασε

στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» ο πρόεδρος της ομάδας βόλεϊ του Ερμή Πατρών, Γιάννης Λοτσάρης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις της ΕΣΠΕΠ σχετικά με τον τελικό εφήβων στην Κόρινθο.

«Η επιλογή της Κορίνθου ως έδρα του τελικού είναι χιλιομετρικά άδικη», αφού απέχει μόλις 8 χλμ. από το Βραχάτι (έδρα της αντίπαλης ομάδας) και πολύ μακριά από την Πάτρα, στερώντας τη στήριξη των φιλάθλων μας» είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Λοτσάρης.

Ακουστε αναλυτικά:

