Στο πλευρό του η «δικηγόρος των celebrities» – Στο επίκεντρο και οικονομικές αξιώσεις

Λούκα Ντόντσιτς: Προσέλαβε ειδική δικηγόρο σε «ακριβά» διαζύγια
25 Μαρ. 2026 10:27
Pelop News

Σε δικαστική διαμάχη με την πρώην σύντροφό του Άννα Μαρία Γκολτές βρίσκεται ο Λούκα Ντόντσιτς, με την κηδεμονία των δύο παιδιών τους να αποτελεί το βασικό σημείο αντιπαράθεσης.

Ο Σλοβένος σταρ των Los Angeles Lakers έχει ήδη κινηθεί νομικά, προσλαμβάνοντας την Λόρα Βάσερ, μία από τις πιο γνωστές δικηγόρους σε υποθέσεις διαζυγίων υψηλού προφίλ. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται ονόματα όπως η Κιμ Καρντάσιαν, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η Αντζελίνα Τζολί και η Τζένιφερ Γκάρνερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος γκαρντ δεν έχει δει τα παιδιά του από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν είχε ταξιδέψει για λίγες ημέρες στη Λιουμπλιάνα με αφορμή τη γέννηση της δεύτερης κόρης τους. Ο χωρισμός του ζευγαριού σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης, ενώ η Γκολτές –με την οποία διατηρούσε σχέση από το 2016– παραμένει στη Σλοβενία και δεν ακολούθησε τον Ντόντσιτς στο Λος Άντζελες.

Παρότι δεν είχαν παντρευτεί, η πρώην σύντροφός του φέρεται να διεκδικεί, πέρα από την κηδεμονία των παιδιών, και σημαντικό μέρος από την περιουσία του μπασκετμπολίστα.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τα δικαστήρια το επόμενο διάστημα, με το ενδιαφέρον να εστιάζει τόσο στην επιμέλεια των παιδιών όσο και στις οικονομικές αξιώσεις που τίθενται στο τραπέζι.

