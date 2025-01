Λουκασένκο απειλεί με πυραύλους Oreshnik: «Τους θέλουμε για στρατηγικούς λόγους» ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, απειλεί με ρωσικούς πυραύλους Oreshnik στο έδαφός της χώρας του.

Ο …ισόβιος ηγέτης της Λευκορωσίας μιλούσε για περισσότερες από 4 ώρες σε δημοσιογράφους ενόψει των σημερινών εκλογών στη χώρα του, που πρόκειται να παρατείνουν την 31χρονη διακυβέρνησή του.

Καθώς ψήφιζε μάλιστα στις εκλογές που χαρακτηρίζονται από την αντιπολίτευση και άλλες χώρες, εκλογές παρωδία, με κυνισμό ο Λουκασένκο δήλωσε ότι ορισμένοι από τους πολιτικούς του αντιπάλους «επέλεξαν» να πάνε στη φυλακή. Σε ερώτηση για το πώς οι εκλογές θα μπορούσαν να είναι ελεύθερες και δίκαιες, δεδομένου ότι όλα τα κύρια στελέχη της αντιπολίτευσης βρίσκονται στη φυλακή ή έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, ο βετεράνος ηγέτης απάντησε: «Κάποιοι επέλεξαν τη φυλακή, κάποιοι επέλεξαν την “εξορία”, όπως λέτε. Εμείς δεν διώξαμε κανέναν από τη χώρα».

Μεγαλύτερη ανησυχία προκάλεσαν όμως οι δηλώσεις του σχετικά με τους ρωσικούς πυραύλους Oreshnik, τους οποίους αναμένεται να παραλάβει.

Μιλώντας στην πολύωρη συνέντευξη Τύπου στο Μινσκ, εξέφρασε τη φιλοδοξία του να τοποθετήσει το πυραυλικό σύστημα κοντά στη ρωσική πόλη Σμολένσκ, επικαλούμενος στρατηγικούς λόγους με επίκεντρο την ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον Λουκασένκο, η θέση εγκατάστασης θα εξαρτηθεί από τη διασφάλιση της βέλτιστης επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. «Δεν είναι ιδανικό να τοποθετούνται τέτοια συστήματα πολύ κοντά σε πιθανούς στόχους, αλλά πολύ μακριά μειώνει τον αντίκτυπό τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εξετάζω μια τοποθεσία πιο κοντά στη Ρωσία, ίσως κοντά στο Σμολένσκ. Ωστόσο, αυτή είναι απλώς μια ιδέα προς το παρόν», δήλωσε.

Το Oreshnik είναι ένα νέο σύστημα βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς που αναπτύχθηκε από τη Ρωσία. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια επίθεσης στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο.

Είπε επίσης ότι ένα συστημα Oreshnik θα ήταν αρκετό για την προστασία ολόκληρης της Λευκορωσίας.

Επιπλέον, είπε ότι τα πυρηνικά όπλα χρησιμοποιούνται κυρίως για αποτροπή.

«Όχι για να αποφύγουμε να βραχούμε κάτω από την πυρηνική “βροχή”, αλλά για να εμποδίσουμε αυτή τη “βροχή” από το να συμβεί», δήλωσε ο Λουκασένκο.

