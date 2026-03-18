Λουτρά Αιδηψού: Σπα και βόλτα στους φοίνικες

Ιδανική εποχή για το επισκεφτείς την περιοχή είναι την Ανοιξη

18 Μαρ. 2026 17:29
Pelop News

Μπορεί το όνομα της σημερινής μας επιλογής να θυμίζει παλιές εποχές, όμως τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη άνοδο και αποτελεί προορισμό πολλών Ελλήνων.

Ο λόγος για την Αιδηψό, η οποία επανέρχεται δυναμικά στο σημερινό προσκήνιο ως spa προορισμός και όχι μόνο ως μέρος θεραπείας για ρευματισμούς. Η αντι-στρες εμπειρία, η αναζωογόνηση και οι κούρες ομορφιάς που προσφέρουν τα ξενοδοχεία της εκτιμάται πολύ από ένα μεγάλο κοινό νέων ανθρώπων. Η δε δημοτική παραλία έχει άμμο και πολύ χώρο για να απλώσετε την πετσέτα σας, αφού διαθέτει μόνο λίγες ομπρέλες. Μάλιστα, αν διανύσετε 4 χιλιόμετρα, μπορείτε να κολυμπήσετε στην επίσης αμμώδη παραλία του Αγίου Νικολάου.

Πέρα από τα λουτροθεραπεία και την παραλιακή ζωή, ένα ακόμα από τα ωραία της Αιδηψού είναι τα πανέμορφα, επιβλητικά κτήρια σε διάφορες γωνιές. Τα οποία δημιουργούν ατμόσφαιρα Μεσοπολέμου, οδηγώντας σε να φανταστείς πλούσιους κι ανέμελους bon viveurs να παίρνουν το μπάνιο τους, να φλερτάρουν και να βολτάρουν καλοντυμένοι. Πιο εντυπωσιακό από όλα είναι το υπέροχο ξενοδοχείο «Thermai Sylla Spa» μπροστά στην παραλία (οικοδομήθηκε το 1896), το οποίο έδωσε και το έναυσμα για την αναγέννηση της πιο παλιάς ενεργής λουτρόπολης της Ελλάδας. Πρόκειται για πραγματικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα, το οποίο λειτουργεί ανακαινισμένο από το 2000.

Κτίρια που κατασκευάστηκαν στις αρχές του 1900 και μελετήθηκαν από σπουδαίους Ελληνες αρχιτέκτονες είναι το ξενοδοχείο «Αίγλη» (Αυγουστίνος Μπίρης), η «Βίλα Πνευματικού» (Κωνσταντίνος Κατσίκης) και το «Ηράκλειον» στον λόφο (Βασίλειος Κουρεμένος), σε χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, όπου παλιότερα στεγαζόταν το υδροθεραπευτήριο.

Ολα αυτά τα αρχιτεκτονικά κοσμήματα συνυπάρχουν με πολλά μικρά καταστήματα στις γειτονιές της Αιδηψού, που είναι γεμάτα από σεμεδάκια και ροτόντες του 1960 και 1970.

Eίτε πάτε στα ιαματικά λουτρά, είτε σε κάποια κοντινή εκδρομή, η μέρα σας θα καταλήξει στον υπέροχο παραλιακό πεζόδρομο με τους φοίνικες, όπου συμπυκνώνεται όλη η ζωή της Αιδηψού. Εκεί θα δείτε προσεγμένα ντυσίματα από κυρίες και κυρίους μεγάλης ηλικίας, που σεργιανίζουν πριν το δείπνο δίπλα στους πιο νέους, οι οποίοι γυρίζουν από τη θάλασσα με σαγιονάρες, σορτς και παρεό ή ντυμένοι με μοδάτα καλοκαιρινά ρούχα. Απέναντι μακριά, πάλι, μπορείτε να ρομαντζάρετε αγναντεύοντας την Αρκίτσα, τον Αγιο Κωνσταντίνο, τα Καμένα Βούρλα, ακόμα και τον Παρνασσό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:36 Ασφάλεια σπιτιού και προσωπική φροντίδα: δύο βασικοί παράγοντες για καλύτερη ποιότητα ζωής
19:30 Σπουδαία νίκη για τον Γ. Πλέα, μπήκε στη ζώνη μεταλλίων
19:26 Πάτρα: Τέλος η απεργία στα ταξί, δείτε τον λόγο
19:26 ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά αναβολή υποχρεωτικής τραπεζικής πληρωμής ενοικίων
19:23 Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer
19:17 Αυτοί σφυρίζουν τους αγώνες της Παναχαϊκής και της Θύελλας
19:14 Φάμελλος: Επιδιώκουμε ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, προτάσεις κατά της ακρίβειας
19:07 Νέο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπόσχεται εκδίκηση για τον θάνατο του Λαριτζανί
19:00 Θα τερματίσουμε τη μεταπολίτευση;
18:54 Αφθώδης Πυρετός: Οδηγίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για αγρότες και κτηνοτρόφους
18:48 20 ερωτοαπαντήσεις για την απαγόρευση καπνικών και αλκοόλ σε ανήλικους
18:40 Αν έλειπαν και τα μηχανάκια στην Πλατεία Πίνδου
18:31 Βρέθηκε ακίνητο για πάρκινγκ και στάση ΚΤΕΛ στον Ψαθόπυργο
18:24 Ηττα για τις Γυναίκες της ΝΕΠ από τον ΠΑΟΚ
18:16 Αυξημένη χρήση κοκαΐνης και ουσιών στα αστικά κέντρα της Ελλάδας – Στοιχεία από την έκθεση EUDA 2025
18:08 Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα κρίσιμα θέματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
18:00 Στη φυλακή ο 23χρονος για τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά
17:54 Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:50 Θεσσαλονίκη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για φθορές μαθητών σε σχολεία
17:42 Α2 Εθνική: Ξεχωρίζει η μάχη του ΑΟ Αιγιαλεών με τον Παμβοχαϊκό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
