Λουτρά Αιδηψού: Σπα και βόλτα στους φοίνικες

Μπορεί το όνομα της σημερινής μας επιλογής να θυμίζει παλιές εποχές, όμως τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη άνοδο και αποτελεί προορισμό πολλών Ελλήνων.

Ο λόγος για την Αιδηψό, η οποία επανέρχεται δυναμικά στο σημερινό προσκήνιο ως spa προορισμός και όχι μόνο ως μέρος θεραπείας για ρευματισμούς. Η αντι-στρες εμπειρία, η αναζωογόνηση και οι κούρες ομορφιάς που προσφέρουν τα ξενοδοχεία της εκτιμάται πολύ από ένα μεγάλο κοινό νέων ανθρώπων. Η δε δημοτική παραλία έχει άμμο και πολύ χώρο για να απλώσετε την πετσέτα σας, αφού διαθέτει μόνο λίγες ομπρέλες. Μάλιστα, αν διανύσετε 4 χιλιόμετρα, μπορείτε να κολυμπήσετε στην επίσης αμμώδη παραλία του Αγίου Νικολάου.

Πέρα από τα λουτροθεραπεία και την παραλιακή ζωή, ένα ακόμα από τα ωραία της Αιδηψού είναι τα πανέμορφα, επιβλητικά κτήρια σε διάφορες γωνιές. Τα οποία δημιουργούν ατμόσφαιρα Μεσοπολέμου, οδηγώντας σε να φανταστείς πλούσιους κι ανέμελους bon viveurs να παίρνουν το μπάνιο τους, να φλερτάρουν και να βολτάρουν καλοντυμένοι. Πιο εντυπωσιακό από όλα είναι το υπέροχο ξενοδοχείο «Thermai Sylla Spa» μπροστά στην παραλία (οικοδομήθηκε το 1896), το οποίο έδωσε και το έναυσμα για την αναγέννηση της πιο παλιάς ενεργής λουτρόπολης της Ελλάδας. Πρόκειται για πραγματικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα, το οποίο λειτουργεί ανακαινισμένο από το 2000.

Κτίρια που κατασκευάστηκαν στις αρχές του 1900 και μελετήθηκαν από σπουδαίους Ελληνες αρχιτέκτονες είναι το ξενοδοχείο «Αίγλη» (Αυγουστίνος Μπίρης), η «Βίλα Πνευματικού» (Κωνσταντίνος Κατσίκης) και το «Ηράκλειον» στον λόφο (Βασίλειος Κουρεμένος), σε χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, όπου παλιότερα στεγαζόταν το υδροθεραπευτήριο.

Ολα αυτά τα αρχιτεκτονικά κοσμήματα συνυπάρχουν με πολλά μικρά καταστήματα στις γειτονιές της Αιδηψού, που είναι γεμάτα από σεμεδάκια και ροτόντες του 1960 και 1970.

Eίτε πάτε στα ιαματικά λουτρά, είτε σε κάποια κοντινή εκδρομή, η μέρα σας θα καταλήξει στον υπέροχο παραλιακό πεζόδρομο με τους φοίνικες, όπου συμπυκνώνεται όλη η ζωή της Αιδηψού. Εκεί θα δείτε προσεγμένα ντυσίματα από κυρίες και κυρίους μεγάλης ηλικίας, που σεργιανίζουν πριν το δείπνο δίπλα στους πιο νέους, οι οποίοι γυρίζουν από τη θάλασσα με σαγιονάρες, σορτς και παρεό ή ντυμένοι με μοδάτα καλοκαιρινά ρούχα. Απέναντι μακριά, πάλι, μπορείτε να ρομαντζάρετε αγναντεύοντας την Αρκίτσα, τον Αγιο Κωνσταντίνο, τα Καμένα Βούρλα, ακόμα και τον Παρνασσό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



