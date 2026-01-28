Λουτρά Ποζάρ: Ανεξάντλητη φυσική ομορφιά

Η σημερινή μας επιλογή είναι τα Λουτρά Πόζαρ, ένα από τα πιο δημοφιλή ιαματικά θέρετρα της Ελλάδας, τα οποία αποτελούν έναν προορισμό που συνδυάζει χαλάρωση, αναζωογόνηση και περιπέτεια. Βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Βόρας (Καϊμακτσαλάν), κοντά στην Αριδαία, και είναι διάσημα για τα θερμά ιαματικά νερά τους, που αναβλύζουν φυσικά από τα έγκατα της γης, διατηρώντας μια σταθερή θερμοκρασία 37°C. Οι πηγές είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Σύμφωνα με την παράδοση, οι αρχαίοι Μακεδόνες βασιλείς χαλάρωναν εδώ μετά από τις εκστρατείες τους, εκμεταλλευόμενοι τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών.

Οι πηγές είναι γνωστές για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, καθώς βοηθούν στην ανακούφιση ρευματικών, αρθριτικών και δερματικών παθήσεων, ενώ συμβάλλουν στη χαλάρωση και την ευεξία. Οι εγκαταστάσεις των λουτρών περιλαμβάνουν ατομικές και ομαδικές πισίνες, χαμάμ και υδροθεραπευτικές εγκαταστάσεις καθώς και εξωτερικές φυσικές πισίνες, όπου το ζεστό νερό συναντά το κρύο ρέμα που διασχίζει την περιοχή, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση αναζωογόνησης. Ο εντυπωσιακός καταρράκτης, ύψους 22 μέτρων, δεσπόζει στο τοπίο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Δίπλα στον μικρότερο καταρράκτη, μια φυσική πέτρινη πισίνα γεμάτη καθάρια ιαματικά νερά προσφέρει στιγμές χαλάρωσης.

Τα Λουτρά Πόζαρ ωστόσο δεν είναι μόνο ένας προορισμός για χαλάρωση. Η περιοχή αποτελεί έναν αληθινό παράδεισο για φυσιολάτρες και λάτρεις της περιπέτειας. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν εντυπωσιακά φαράγγια, να διασχίσουν ποτάμια, να ανακαλύψουν καταρράκτες και να απολαύσουν δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ποδηλασία και αναρρίχηση. Η άγρια ομορφιά της φύσης συνδυάζεται αρμονικά με τις σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας, καθιστώντας την περιοχή ιδανικό προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου.

Το φαράγγι των Λουτρών Πόζαρ γνωστό και ως Φαράγγι του Θερμοπόταμου, φτάνει έως τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, σχηματίζεται από τα ιαματικά νερά που αναβλύζουν και διατρέχουν την περιοχή, δημιουργώντας εντυπωσιακά τοπία με καταρράκτες, φυσικές πισίνες και σπήλαια. Η πεζοπορία στο φαράγγι είναι μοναδική εμπειρία, με διαδρομές που περνούν μέσα από καταπράσινα μονοπάτια, ξύλινα γεφύρια και απόκρημνα βράχια. Τα δεκάδες μικρά και μεγάλα σπήλαια και βάραθρα, αποτελούν αντικείμενο έρευνας για σπηλαιολόγους και ερευνητές. .

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



