Λουτράκι: Η φημισμένη Λουτρόπολη

Η σημερινή μας επιλογή είναι το Λουτράκι που είναι ίσως η αρχαιότερη λουτρόπολη της Ελλάδας και βρίσκεται κοντά στην Πάτρα.

Τα ιαματικά λουτρά, η ποσιθεραπεία, το κολύμπι στη θάλασσα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Στον πεζόδρομο πάνω από τη βοτσαλωτή παραλία των 4 χιλιομέτρων μικροί και μεγάλοι περπατάνε, τρέχουν, κάνουν ποδήλατο και πατίνι, λιάζονται στα παγκάκια και στις καταπράσινες πλατείες. Ακόμη και τις κρύες συννεφιασμένες μέρες οι χειμερινοί κολυμβητές ξαπλώνουν στην παραλία, διαβάζουν και κάνουν μπάνιο κάτω από τα παραταγμένα στη σειρά καφέ-μπαρ, εστιατόρια που θυμίζουν παλιότερες εποχές.

Από πάνω τους οι πολυκατοικίες αντικρίζουν τη θέα στον θαλασσινό ορίζοντα, περιμένοντας να γεμίσουν, όπως κάθε καλοκαίρι, από τους παραθεριστές που θα έρθουν κατά χιλιάδες. Πολλοί από αυτούς είναι Αθηναίοι που έχουν φτιάξει ή νοικιάσει σπίτια και διαμερίσματα εκεί. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι μετοικούν πλέον στην ωραία παραθαλάσσια πόλη -αφού ο προαστιακός κάνει τις μετακινήσεις προς την Αθήνα εύκολες.

Αλλωστε, το Λουτράκι παρέχει όλα όσα θέλει κανείς -καταστήματα κάθε είδους, χώρους διασκέδασης και αναψυχής, σινεμά, ξενοδοχεία μέσα και γύρω από την πόλη, φημισμένα αξιοθέατα της Πελοποννήσου. Οι πολλές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται κάνουν το θέρετρο ακόμη πιο ενδιαφέρον. Και ο νεανικός πληθυσμός έχει πλέον υπερβεί τους ηλικιωμένους που πηγαίνουν εδώ και πολλά χρόνια για υδροθεραπείες και ποσιθεραπείες.

Κλίμα υγιεινό, «αέρας ελαφρύς», νερά θεραπευτικά κατάλληλα για λουτροθεραπεία και ποσιθεραπεία με τη βούλα των ειδικών: Η «βασίλισσα των ελληνικών λουτροπόλεων», η πρωταγωνίστρια στον χώρο του θερμαλισμού, έχει γνωρίσει δόξες και έχει προσφέρει ανακούφιση και θεραπεία σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Πολύ κοντά στο Λουτράκι ζει και αναπνέει ένας τελείως διαφορετικός μικρόκοσμος: η λιμνοθάλασσα Βουλιαγμένη. Λεγόταν και Εσχατιώτις, γιατί ήταν η έσχατη της χερσονήσου Περαχώρας, ή Γοργώπις από τη Γόργη, κόρη του Μεγαρέα που πνίγηκε στα νερά της. Ενας δίαυλος ενώνει τη λιμνοθάλασσα με τον Κορινθιακό και τα νερά της ανανεώνονται χάρη στην άμπωτη και την παλίρροια.

Το τοπίο είναι γαλήνιο και ομορφαίνει ακόμη περισσότερο όταν βάφεται με τα ροζ-μοβ χρώματα του δειλινού.

