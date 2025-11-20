Λουτράκι: Καταγγελία δασκάλας για «θωπεία» από 6χρονο – ΕΔΕ και προανακριτική έρευνα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, όπου δασκάλα φέρεται να κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της Α’ τάξης για θωπεία. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η εκπαιδευτικός προσέγγισε αρχικά τον διευθυντή του σχολείου περιγράφοντας ότι, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, το παιδί την άγγιξε σε σημείο του σώματός της.

Ο διευθυντής προσπάθησε να την καθησυχάσει, ωστόσο δύο ημέρες αργότερα η δασκάλα μετέβη στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου και υπέβαλε επίσημη καταγγελία. Οι αστυνομικοί, όπως προβλέπεται, κατέγραψαν το περιστατικό και ενημέρωσαν τους γονείς του 6χρονου.

Οι γονείς του παιδιού αντέδρασαν άμεσα καταθέτοντας σχετική αναφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας. Μετά την ενημέρωση, η υπηρεσία αποφάσισε να προχωρήσει σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ για το διάστημα της έρευνας η δασκάλα μετακινήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου και στο σχολείο της Περαχώρας.

«Είμαστε στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας και μέχρι να ολοκληρωθεί δεν μπορώ να πω περισσότερα», δήλωσε στο taygetosnews.gr ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδάκι είχε πλησιάσει τη δασκάλα για να της δείξει μια εργασία που είχε ολοκληρώσει, αγγίζοντάς την σε σημείο του σώματός της, γεγονός που εκείνη ερμήνευσε ως θωπεία.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και εξετάζεται τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο.

