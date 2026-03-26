Λουτράκι: Οι μαρτυρίες από τη ληστεία-αστραπή στα ΕΛΤΑ με καλάσνικοφ και λεία 32.000 ευρώ

Νέα στοιχεία για τη ληστεία στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι έρχονται μέσα από τις μαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, που περιγράφουν καρέ-καρέ την επιχείρηση των δραστών. Η επίθεση φέρεται να κράτησε λιγότερο από ένα λεπτό, με τους ληστές να αρπάζουν περισσότερα από 32.000 ευρώ και να εξαφανίζονται.

26 Μαρ. 2026 14:03
Pelop News

Τη στιγμή που οι έρευνες της Αστυνομίας για τη ληστεία στα ΕΛΤΑ Λουτρακίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν πολύ κοντά στο σημείο φωτίζουν καρέ-καρέ τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι δράστες.

Κάτοικος της περιοχής, η οποία άκουσε τον θόρυβο και βγήκε αμέσως στο μπαλκόνι, περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια της. Όπως ανέφερε, στην αρχή νόμισε ότι είχε σημειωθεί τροχαίο, καθώς άκουσε δυνατό θόρυβο και αναστάτωση. Όταν όμως κοίταξε προς το ταχυδρομείο, είδε τα τζάμια σπασμένα και δύο κουκουλοφόρους να βγαίνουν βιαστικά από το κατάστημα κρατώντας στα χέρια τους δύο κουτιά.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, έξω από το κτίριο τους περίμενε ένα μαύρο αυτοκίνητο με ανοιχτές πόρτες και τον οδηγό ήδη στη θέση του. Οι δύο δράστες μπήκαν αμέσως μέσα και το όχημα απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο. Η γυναίκα περιέγραψε ότι άκουσε και τις φωνές των υπαλλήλων, ενώ η ίδια παραδέχθηκε ότι αιφνιδιάστηκε και πάγωσε από όσα αντίκρισε.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που μεταφέρουν άλλοι αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με τους οποίους η ληστεία ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από 45 δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι δράστες δείχνει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ότι γνώριζαν πολύ καλά τον στόχο τους και είχαν σχεδιάσει με ακρίβεια κάθε τους κίνηση.

Ιδιοκτήτρια φαρμακείου που βρίσκεται δίπλα από τα ΕΛΤΑ ανέφερε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο, χωρίς αρχικά να αντιληφθεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Όταν αργότερα βγήκε έξω, διαπίστωσε ότι η περιοχή είχε ήδη γεμίσει με αστυνομικές δυνάμεις και τότε ενημερώθηκε πως είχαν εισβάλει ένοπλοι, είχαν πάρει χρήματα και είχαν σπάσει την πόρτα του καταστήματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο ληστές έσπασαν με μία κίνηση την τζαμαρία, μπήκαν στο εσωτερικό και απείλησαν τους εργαζόμενους κρατώντας καλάσνικοφ. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στις κασετίνες του τραπεζικού ΑΤΜ, που φαίνεται πως ήταν ο βασικός στόχος της επίθεσης, και άρπαξαν ποσό που ξεπερνά τις 32.000 ευρώ.

Μετά τη ληστεία εξαφανίστηκαν άμεσα, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Το βάρος των ερευνών πέφτει πλέον τόσο στις μαρτυρίες όσο και σε οπτικό υλικό από την περιοχή, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις τους πριν και μετά το χτύπημα.

